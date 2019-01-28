Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 21-го тура чемпионата Италии, в котором "Ювентус" на выезде обыграл "Лацио" со счетом 2:1. Победу туринскому клубу принес гол Криштиану Роналду с пенальти в концовке встречи.

Видео: "Лацио" - "Ювентус".

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