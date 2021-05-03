Победы "Атлетико", "Реала" и "Барсы", поражение "Севильи" и упорная борьба за чемпионство. Результаты 34-го тура Ла Лиги

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Победы "Атлетико", "Реала" и "Барсы", поражение "Севильи" и упорная борьба за чемпионство. Результаты 34-го тура Ла ЛигиФото: твиттер Ла Лиги/Автор неизвестен

В испанской Ла Лиге завершились все матчи 34-го тура.

"Барселона" в гостях обыграла "Валенсию", "Реал Мадрид" дома на классе забрал три очка у "Осасуны", а "Атлетико" добыл трудную победу в игре с "Эльче", "Севилья" проиграла "Атлетику".

Результаты 34-го тура Ла Лиги:

"Сельта" - "Леванте" - 2:0

"Эйбар" - "Алавес" - 3:0

"Эльче" - "Атлетико" - 0:1

"Уэска" - "Реал Сосьедад" - 1:0

"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 2:0

"Вальядолид" - "Реал Бетис" - 1:1

"Вильярреал" - "Хетафе" - 1:0

"Гранада" - "Кадис" - 0:1

"Валенсия" - "Барселона" - 2:3

"Севилья" - "Атлетик Бильбао" - 0:1

Положение команд: "Атлетико" - 76, "Реал Мадрид" - 74, "Барселона" - 74, "Севилья" - 70, "Реал Сосьедад" - 53, "Вильярреал" - 52, "Реал Бетис" - 51, "Гранада" - 45, "Атлетик Бильбао" - 45, "Сельта" - 44, "Осасуна" - 40, "Кадис" - 40, "Леванте" - 38, "Валенсия" - 36,  "Хетафе" - 34, "Алавес" - 31, "Вальядолид" - 31, "Уэска" - 30, "Эльче" - 30, "Эйбар" - 26.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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