Победы "Атлетико", "Реала" и "Барсы", поражение "Севильи" и упорная борьба за чемпионство. Результаты 34-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер Ла Лиги/Автор неизвестен

В испанской Ла Лиге завершились все матчи 34-го тура.

"Барселона" в гостях обыграла "Валенсию", "Реал Мадрид" дома на классе забрал три очка у "Осасуны", а "Атлетико" добыл трудную победу в игре с "Эльче", "Севилья" проиграла "Атлетику".

Результаты 34-го тура Ла Лиги:

"Сельта" - "Леванте" - 2:0

"Эйбар" - "Алавес" - 3:0

"Эльче" - "Атлетико" - 0:1

"Уэска" - "Реал Сосьедад" - 1:0

"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 2:0

"Вальядолид" - "Реал Бетис" - 1:1

"Вильярреал" - "Хетафе" - 1:0

"Гранада" - "Кадис" - 0:1

"Валенсия" - "Барселона" - 2:3

"Севилья" - "Атлетик Бильбао" - 0:1

Положение команд: "Атлетико" - 76, "Реал Мадрид" - 74, "Барселона" - 74, "Севилья" - 70, "Реал Сосьедад" - 53, "Вильярреал" - 52, "Реал Бетис" - 51, "Гранада" - 45, "Атлетик Бильбао" - 45, "Сельта" - 44, "Осасуна" - 40, "Кадис" - 40, "Леванте" - 38, "Валенсия" - 36, "Хетафе" - 34, "Алавес" - 31, "Вальядолид" - 31, "Уэска" - 30, "Эльче" - 30, "Эйбар" - 26.

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