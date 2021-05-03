Победы "Атлетико", "Реала" и "Барсы", поражение "Севильи" и упорная борьба за чемпионство. Результаты 34-го тура Ла Лиги
Фото: твиттер Ла Лиги/Автор неизвестен
В испанской Ла Лиге завершились все матчи 34-го тура.
"Барселона" в гостях обыграла "Валенсию", "Реал Мадрид" дома на классе забрал три очка у "Осасуны", а "Атлетико" добыл трудную победу в игре с "Эльче", "Севилья" проиграла "Атлетику".
Результаты 34-го тура Ла Лиги:
"Сельта" - "Леванте" - 2:0
"Эйбар" - "Алавес" - 3:0
"Эльче" - "Атлетико" - 0:1
"Уэска" - "Реал Сосьедад" - 1:0
"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 2:0
"Вальядолид" - "Реал Бетис" - 1:1
"Вильярреал" - "Хетафе" - 1:0
"Гранада" - "Кадис" - 0:1
"Валенсия" - "Барселона" - 2:3
"Севилья" - "Атлетик Бильбао" - 0:1
Положение команд: "Атлетико" - 76, "Реал Мадрид" - 74, "Барселона" - 74, "Севилья" - 70, "Реал Сосьедад" - 53, "Вильярреал" - 52, "Реал Бетис" - 51, "Гранада" - 45, "Атлетик Бильбао" - 45, "Сельта" - 44, "Осасуна" - 40, "Кадис" - 40, "Леванте" - 38, "Валенсия" - 36, "Хетафе" - 34, "Алавес" - 31, "Вальядолид" - 31, "Уэска" - 30, "Эльче" - 30, "Эйбар" - 26.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14