Победы Австрии и Англии, ничья Италии, первый пропущенный Дании: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 12 ноября
Фото: инстаграм Англии/Автор неизвестен
Прошли матчи квалификации к ЧМ-2022 за 12 ноября. Стоит отметить победы сборной Англии и Австрии, ничью Италии и первый пропущенный гол в отборе сборной Дании.
Группа С
Италия - Швейцария - 1:1
Северная Ирландия - Литва - 1:0
Группа F
Дания - Фарерские острова - 3:1
Молдова - Шотландия - 0:2
Австрия - Израиль - 4:2
Группа I
Англия - Албания - 5:0
Андорра - Польша - 1:4
Венгрия - Сан-Марино - 4:0
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3