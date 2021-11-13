Победы Австрии и Англии, ничья Италии, первый пропущенный Дании: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 12 ноября

Теги чемпионат мира

Победы Австрии и Англии, ничья Италии, первый пропущенный Дании: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 12 ноябряФото: инстаграм Англии/Автор неизвестен

Прошли матчи квалификации к ЧМ-2022 за 12 ноября. Стоит отметить победы сборной Англии и Австрии, ничью Италии и первый пропущенный гол в отборе сборной Дании.

Группа С

Италия - Швейцария - 1:1

Северная Ирландия - Литва - 1:0

Группа F

Дания - Фарерские острова - 3:1

Молдова - Шотландия - 0:2

Австрия - Израиль - 4:2

Группа I

Англия - Албания - 5:0

Андорра - Польша - 1:4

Венгрия - Сан-Марино - 4:0

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4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
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Группа H М О
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