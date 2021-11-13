Победы Австрии и Англии, ничья Италии, первый пропущенный Дании: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 12 ноября

Фото: инстаграм Англии/Автор неизвестен

Прошли матчи квалификации к ЧМ-2022 за 12 ноября. Стоит отметить победы сборной Англии и Австрии, ничью Италии и первый пропущенный гол в отборе сборной Дании.

Группа С

Италия - Швейцария - 1:1

Северная Ирландия - Литва - 1:0

Группа F

Дания - Фарерские острова - 3:1

Молдова - Шотландия - 0:2

Австрия - Израиль - 4:2

Группа I

Англия - Албания - 5:0

Андорра - Польша - 1:4

Венгрия - Сан-Марино - 4:0

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