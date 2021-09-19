Победы "Челси", "МЮ" и "Ливерпуля", неудача "Ман Сити": результаты 5-го тура АПЛ

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Победы "Челси", "МЮ" и "Ливерпуля", неудача "Ман Сити": результаты 5-го тура АПЛ

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Челси" над "Тоттенхэмом", победу "Манчестер Юнайтед" над "Вест Хэмом", крупный успех "Ливерпуля" в матче с "Кристал Пэлас", а также потерю очков "Манчестер Сити" в поединке с "Саутгемптоном".

"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (1:1)
Голы: Бенрахма, 30 - 1:0, Роналду, 35 - 1:1, Лингард, 89 - 1:2

"Брайтон" – "Лестер" - 2:1 (1:0)
Голы: Мопе, 35 (с пенальти) - 1:0, Уэлбек, 50 - 2:0, Варди, 61 - 2:1

"Тоттенхэм" – "Челси" - 0:3 (0:0)
Голы: Силва, 49 - 0:1, Канте, 57 - 0:2, Рюдигер, 90 - 0:3

"Ньюкасл" – "Лидс" - 1:1 (1:1)
Голы: Рафинья, 13 - 0:1, Сен-Максимен, 44 - 1:1

"Вулверхэмптон" – "Брентфорд" - 0:2 (0:2)
Голы: Тоуни, 28 (с пенальти) - 0:1, Мбемо, 34 - 0:2

"Бернли" – "Арсенал" - 0:1 (0:1)
Гол: Эдегор, 30 - 0:1

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 3:0 (1:0)
Голы: Мане, 43 - 1:0, Салах, 78 - 2:0, Кейта, 89 - 3:0

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" - 0:0

"Норвич" – "Уотфорд" - 1:3 (1:1)
Голы: Деннис, 17 - 0:1, Пукки, 35 - 1:1, Сарр, 63 - 1:2, Сарр, 80 - 1:3

"Астон Вилла" – "Эвертон" - 3:0 (0:0)
Голы: Кэш, 66 - 1:0, Динь, 69 (автогол) - 2:0, Бэйли, 75 - 3:0

Положение команд: "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" - 13, "Брайтон" - 12, "Манчестер Сити", "Эвертон" - 10, "Тоттенхэм" - 9, "Вест Хэм", "Брентфорд" - 8, "Астон Вилла" - 7, "Уотфорд", "Лестер", "Арсенал" - 6, "Кристал Пэлас" - 5, "Саутгемптон" - 4, "Вулверхэмптон", "Лидс" - 3, "Ньюкасл" - 2, "Бернли" - 1, "Норвич" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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