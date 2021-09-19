Победы "Челси", "МЮ" и "Ливерпуля", неудача "Ман Сити": результаты 5-го тура АПЛ
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Челси" над "Тоттенхэмом", победу "Манчестер Юнайтед" над "Вест Хэмом", крупный успех "Ливерпуля" в матче с "Кристал Пэлас", а также потерю очков "Манчестер Сити" в поединке с "Саутгемптоном".
"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (1:1)
Голы: Бенрахма, 30 - 1:0, Роналду, 35 - 1:1, Лингард, 89 - 1:2
"Брайтон" – "Лестер" - 2:1 (1:0)
Голы: Мопе, 35 (с пенальти) - 1:0, Уэлбек, 50 - 2:0, Варди, 61 - 2:1
"Тоттенхэм" – "Челси" - 0:3 (0:0)
Голы: Силва, 49 - 0:1, Канте, 57 - 0:2, Рюдигер, 90 - 0:3
"Ньюкасл" – "Лидс" - 1:1 (1:1)
Голы: Рафинья, 13 - 0:1, Сен-Максимен, 44 - 1:1
"Вулверхэмптон" – "Брентфорд" - 0:2 (0:2)
Голы: Тоуни, 28 (с пенальти) - 0:1, Мбемо, 34 - 0:2
"Бернли" – "Арсенал" - 0:1 (0:1)
Гол: Эдегор, 30 - 0:1
"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 3:0 (1:0)
Голы: Мане, 43 - 1:0, Салах, 78 - 2:0, Кейта, 89 - 3:0
"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" - 0:0
"Норвич" – "Уотфорд" - 1:3 (1:1)
Голы: Деннис, 17 - 0:1, Пукки, 35 - 1:1, Сарр, 63 - 1:2, Сарр, 80 - 1:3
"Астон Вилла" – "Эвертон" - 3:0 (0:0)
Голы: Кэш, 66 - 1:0, Динь, 69 (автогол) - 2:0, Бэйли, 75 - 3:0
Положение команд: "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" - 13, "Брайтон" - 12, "Манчестер Сити", "Эвертон" - 10, "Тоттенхэм" - 9, "Вест Хэм", "Брентфорд" - 8, "Астон Вилла" - 7, "Уотфорд", "Лестер", "Арсенал" - 6, "Кристал Пэлас" - 5, "Саутгемптон" - 4, "Вулверхэмптон", "Лидс" - 3, "Ньюкасл" - 2, "Бернли" - 1, "Норвич" - 0.
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Роналду улучшил очередной личный рекорд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18