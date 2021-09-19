Победы "Челси", "МЮ" и "Ливерпуля", неудача "Ман Сити": результаты 5-го тура АПЛ

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Челси" над "Тоттенхэмом", победу "Манчестер Юнайтед" над "Вест Хэмом", крупный успех "Ливерпуля" в матче с "Кристал Пэлас", а также потерю очков "Манчестер Сити" в поединке с "Саутгемптоном".

"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (1:1)

Голы: Бенрахма, 30 - 1:0, Роналду, 35 - 1:1, Лингард, 89 - 1:2

"Брайтон" – "Лестер" - 2:1 (1:0)

Голы: Мопе, 35 (с пенальти) - 1:0, Уэлбек, 50 - 2:0, Варди, 61 - 2:1

"Тоттенхэм" – "Челси" - 0:3 (0:0)

Голы: Силва, 49 - 0:1, Канте, 57 - 0:2, Рюдигер, 90 - 0:3

"Ньюкасл" – "Лидс" - 1:1 (1:1)

Голы: Рафинья, 13 - 0:1, Сен-Максимен, 44 - 1:1

"Вулверхэмптон" – "Брентфорд" - 0:2 (0:2)

Голы: Тоуни, 28 (с пенальти) - 0:1, Мбемо, 34 - 0:2

"Бернли" – "Арсенал" - 0:1 (0:1)

Гол: Эдегор, 30 - 0:1

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 3:0 (1:0)

Голы: Мане, 43 - 1:0, Салах, 78 - 2:0, Кейта, 89 - 3:0

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" - 0:0

"Норвич" – "Уотфорд" - 1:3 (1:1)

Голы: Деннис, 17 - 0:1, Пукки, 35 - 1:1, Сарр, 63 - 1:2, Сарр, 80 - 1:3

"Астон Вилла" – "Эвертон" - 3:0 (0:0)

Голы: Кэш, 66 - 1:0, Динь, 69 (автогол) - 2:0, Бэйли, 75 - 3:0

Положение команд: "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" - 13, "Брайтон" - 12, "Манчестер Сити", "Эвертон" - 10, "Тоттенхэм" - 9, "Вест Хэм", "Брентфорд" - 8, "Астон Вилла" - 7, "Уотфорд", "Лестер", "Арсенал" - 6, "Кристал Пэлас" - 5, "Саутгемптон" - 4, "Вулверхэмптон", "Лидс" - 3, "Ньюкасл" - 2, "Бернли" - 1, "Норвич" - 0.

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