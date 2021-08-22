Победы "Динамо" и ЦСКА, неудачи "Спартака и "Зенита": все результаты 5-го тура РПЛ

В Российской Премьер-Лиге состоялись матчи 5-го тура. "Динамо" обыграло "Урал" и вышло на первое место. ЦСКА оказался сильнее "Уфы". "Зенит" и "Спартак" упустили победы в матчах с "Уфой" и тульским "Арсеналом" соответственно.

РПЛ. 5-й тур

21 августа

ЦСКА – "Ахмат" - 2:0

"Арсенал – "Спартак" - 1:1

"Урал" – "Динамо" - 0:1

"Уфа" – "Зенит" - 1:1

"Крылья Советов" – "Сочи" - 1:0

22 августа

"Локомотив" – "Краснодар" - 2:1

"Нижний Новгород" – "Ростов" - 1:2

"Химки" – "Рубин" - 1:1

Положение команд: "Динамо" - 12, "Зенит", "Локомотив", "Рубин" - 11, "Сочи", ЦСКА - 9, "Нижний Новгород", "Спартак" - 7, "Краснодар", "Ахмат" - 6, "Уфа", "Химки" - 5, "Арсенал", "Ростов", "Крылья Советов" - 4, "Урал" - 1.

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