Победы "Галатасарая" и "Фенербахче": в Турции продолжается борьба за чемпионство

Завершились три матча 32-го тура чемпионата Турции. Стоит отметить победы "Галатасарая" и "Фенербахче", которые ведут борьбу за чемпионство.

"Фенербахче" - "Бурсаспор" - 2:1 (0:0)

Голы: Соялп, 69 - 0:1, Соу, 71 (автогол) - 1:1, Фернандао, 90 - 2:1

"Акхисар" - "Галатасарай" - 1:2 (0:2)

Голы: Родригеш, 15 - 0:1, Родригеш, 18 - 0:2, Азиз, 50 (автогол) - 1:2

"Генчлербирлиги" - "Антальяспор" - 0:1 (0:0)

Гол: Дукара, 78 - 0:1

Положение лидеров: Галатасарай - 69, Фенербахче, Башакшехир - 66, Бешикташ - 62...

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