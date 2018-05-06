Победы "Галатасарая" и "Фенербахче": в Турции продолжается борьба за чемпионство

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Победы "Галатасарая" и "Фенербахче": в Турции продолжается борьба за чемпионство

Завершились три матча 32-го тура чемпионата Турции. Стоит отметить победы "Галатасарая" и "Фенербахче", которые ведут борьбу за чемпионство.

"Фенербахче" - "Бурсаспор" - 2:1 (0:0)
Голы: Соялп, 69 - 0:1, Соу, 71 (автогол) - 1:1, Фернандао, 90 - 2:1

"Акхисар" - "Галатасарай" - 1:2 (0:2)
Голы: Родригеш, 15 - 0:1, Родригеш, 18 - 0:2, Азиз, 50 (автогол) - 1:2

"Генчлербирлиги" - "Антальяспор" - 0:1 (0:0)
Гол: Дукара, 78 - 0:1

Положение лидеров: Галатасарай - 69, Фенербахче, Башакшехир - 66, Бешикташ - 62...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 32 69
2 Фенербахче 32 66
3 Истанбул ББ 32 66
4 Бешикташ 31 62
5 Трабзонспор 32 49
6 Сивасспор 32 48
7 Гёзтепе АС Измир 31 47
8 Кайсериспор 31 44
9 Касимпаса 32 43
10 Бурсаспор 32 39
11 Малатия Беледийеспор 31 39
12 Антальяспор 32 38
13 Аланьяспор 32 36
14 Акхисар Беледийе ГС 32 36
15 Коньяспор 32 35
16 Османлыспор 32 33
17 Генчлербирлиги 32 30
18 Карабюкспор 32 12
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