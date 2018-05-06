Победы "Галатасарая" и "Фенербахче": в Турции продолжается борьба за чемпионство
Завершились три матча 32-го тура чемпионата Турции. Стоит отметить победы "Галатасарая" и "Фенербахче", которые ведут борьбу за чемпионство.
"Фенербахче" - "Бурсаспор" - 2:1 (0:0)
Голы: Соялп, 69 - 0:1, Соу, 71 (автогол) - 1:1, Фернандао, 90 - 2:1
"Акхисар" - "Галатасарай" - 1:2 (0:2)
Голы: Родригеш, 15 - 0:1, Родригеш, 18 - 0:2, Азиз, 50 (автогол) - 1:2
"Генчлербирлиги" - "Антальяспор" - 0:1 (0:0)
Гол: Дукара, 78 - 0:1
Положение лидеров: Галатасарай - 69, Фенербахче, Башакшехир - 66, Бешикташ - 62...
Не пропустите: "Касымпаша" громит "Трабзонспор" и другие результаты 32-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Эпичная битва на "Камп Ноу": "Барселона" в меньшинстве упустила победу над "Реалом"
-
ЦСКА громит тульский "Арсенал" и возвращается на третью строчку
-
Борьба за топ-4 обостряется: "Челси" выстоял победу в матче с "Ливерпулем"
-
Усталость после еврокубков: "Атлетико" проигрывает дома "Эспаньолу"
-
"Хаддерсфилд" устоял на "Этихаде": "Ман Сити" впервые в сезоне не забил дома
Лента новостей
-
Турнир прогнозов: анонс 53 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 52 тура
-
Зидан надеется, что травма Роналду окажется несерьезной
-
"Порту" в ранге чемпиона победил "Фейренсе"
-
Игрок "Реала" недоволен судейством в матче с "Барселоной"
-
"Марсель" – "Ницца" - 2:1 (обзор)
-
Зидан в четвертый раз подряд не проиграл на "Камп Ноу"
-
"Марсель" победил "Ниццу" и продолжил борьбу за Лигу Чемпионов
-
Месси и Роналду забили 1000 голов на двоих играя за "Барселону" и "Реал"
-
"Барселона" – "Реал" – 2:2 (обзор)
-
Эпичная битва на "Камп Ноу": "Барселона" в меньшинстве упустила победу над "Реалом"
-
"Кальяри" - "Рома" - 0:1 (обзор)
-
Ундер принес "Роме" важную победу над "Кальяри"
-
Венгер попрощался с фанатами "Арсенала"
-
Талантливый хавбек покинул "Рубин"
-
"Реал" теряет Роналду
-
Месси поучаствовал в 40-м голе в Эль Класико в своей карьере
-
Филимонов рассказал о проблемах "Спартака", которые начались в 2001 году
-
"Зенит" может переманить президента "Локомотива"
-
Роналду и Коутиньо были заменены в перерыве матча "Барселона" - "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|32
|69
|2
|Фенербахче
|32
|66
|3
|Истанбул ББ
|32
|66
|4
|Бешикташ
|31
|62
|5
|Трабзонспор
|32
|49
|6
|Сивасспор
|32
|48
|7
|Гёзтепе АС Измир
|31
|47
|8
|Кайсериспор
|31
|44
|9
|Касимпаса
|32
|43
|10
|Бурсаспор
|32
|39
|11
|Малатия Беледийеспор
|31
|39
|12
|Антальяспор
|32
|38
|13
|Аланьяспор
|32
|36
|14
|Акхисар Беледийе ГС
|32
|36
|15
|Коньяспор
|32
|35
|16
|Османлыспор
|32
|33
|17
|Генчлербирлиги
|32
|30
|18
|Карабюкспор
|32
|12