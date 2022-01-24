Победы "Интера" и "Ромы", ничья между "Миланом" и "Ювентусом": результаты 23-го тура чемпионата Италии

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Победы "Интера" и "Ромы", ничья между "Миланом" и "Ювентусом": результаты 23-го тура чемпионата Италии

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Италии. "Интер" дома победил "Венецию", "Рома" на выезде уверенно обыграла "Эмполи", "Милан" и "Ювентус" сыграли вничью между собой.

"Милан" – "Ювентус" - 0:0

"Эмполи" – "Рома" - 2:4 (0:4)
Голы: Абрахам, 24 - 0:1, Абрахам, 33 - 0:2, Сержиу Оливейра, 35 - 0:3, Дзаньоло, 37 - 0:4, Пинамонти, 55 - 1:4, Байрами, 72 - 2:4

"Наполи" – "Салернитана" - 4:1 (2:1)
Голы: Жезус, 17 - 1:0, Бонаццоли, 33 - 1:1, Мертенс, 45 (с пенальти) - 2:1, Ррахмани, 47 - 3:1, Инсинье, 53 (с пенальти) - 4:1

"Интер" - "Венеция" - 2:1 (1:1)
Голы: Анри, 19 - 0:1, Барелла, 40 - 1:1, Джеко, 90 - 2:1

"Дженоа" – "Удинезе" - 0:0

"Лацио" - "Аталанта" - 0:0

"Верона" - "Болонья" - 2:1 (1:1)
Голы: Орсолини, 14 - 0:1, Капрари, 38 - 1:1, Калинич, 85 - 2:1

"Кальяри" – "Фиорентина" - 1:1 (0:0)
Голы: Жоао Педро, 47 - 1:0, Соттиль, 75 - 1:1

"Торино" – "Сассуоло" - 1:1 (1:0)
Голы: Санабрия, 16 - 1:0, Распадори, 88 - 1:1

"Специя" – "Сампдория" - 1:0 (0:0)
Гол: Верде, 69 - 1:0

Положение команд: "Интер" - 53 (22), "Наполи", "Милан" - 49, "Аталанта" - 43 (22), "Ювентус" - 42, "Рома" - 38, "Фиорентина" - 36 (22), "Лацио" - 36, "Верона" - 33, "Торино" - 32 (22), "Сассуоло", "Эмполи" - 29, "Болонья" - 27 (22), "Специя" - 25, "Удинезе" - 24 (22), "Сампдория" - 20, "Венеция" - 18 (22), "Кальяри" - 17, "Дженоа" - 13, "Салернитана" - 10 (22).

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
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