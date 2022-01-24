Победы "Интера" и "Ромы", ничья между "Миланом" и "Ювентусом": результаты 23-го тура чемпионата Италии

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Италии. "Интер" дома победил "Венецию", "Рома" на выезде уверенно обыграла "Эмполи", "Милан" и "Ювентус" сыграли вничью между собой.

"Милан" – "Ювентус" - 0:0

"Эмполи" – "Рома" - 2:4 (0:4)

Голы: Абрахам, 24 - 0:1, Абрахам, 33 - 0:2, Сержиу Оливейра, 35 - 0:3, Дзаньоло, 37 - 0:4, Пинамонти, 55 - 1:4, Байрами, 72 - 2:4

"Наполи" – "Салернитана" - 4:1 (2:1)

Голы: Жезус, 17 - 1:0, Бонаццоли, 33 - 1:1, Мертенс, 45 (с пенальти) - 2:1, Ррахмани, 47 - 3:1, Инсинье, 53 (с пенальти) - 4:1

"Интер" - "Венеция" - 2:1 (1:1)

Голы: Анри, 19 - 0:1, Барелла, 40 - 1:1, Джеко, 90 - 2:1

"Дженоа" – "Удинезе" - 0:0

"Лацио" - "Аталанта" - 0:0

"Верона" - "Болонья" - 2:1 (1:1)

Голы: Орсолини, 14 - 0:1, Капрари, 38 - 1:1, Калинич, 85 - 2:1

"Кальяри" – "Фиорентина" - 1:1 (0:0)

Голы: Жоао Педро, 47 - 1:0, Соттиль, 75 - 1:1

"Торино" – "Сассуоло" - 1:1 (1:0)

Голы: Санабрия, 16 - 1:0, Распадори, 88 - 1:1

"Специя" – "Сампдория" - 1:0 (0:0)

Гол: Верде, 69 - 1:0

Положение команд: "Интер" - 53 (22), "Наполи", "Милан" - 49, "Аталанта" - 43 (22), "Ювентус" - 42, "Рома" - 38, "Фиорентина" - 36 (22), "Лацио" - 36, "Верона" - 33, "Торино" - 32 (22), "Сассуоло", "Эмполи" - 29, "Болонья" - 27 (22), "Специя" - 25, "Удинезе" - 24 (22), "Сампдория" - 20, "Венеция" - 18 (22), "Кальяри" - 17, "Дженоа" - 13, "Салернитана" - 10 (22).

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