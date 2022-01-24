Победы "Интера" и "Ромы", ничья между "Миланом" и "Ювентусом": результаты 23-го тура чемпионата Италии
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Италии. "Интер" дома победил "Венецию", "Рома" на выезде уверенно обыграла "Эмполи", "Милан" и "Ювентус" сыграли вничью между собой.
"Милан" – "Ювентус" - 0:0
"Эмполи" – "Рома" - 2:4 (0:4)
Голы: Абрахам, 24 - 0:1, Абрахам, 33 - 0:2, Сержиу Оливейра, 35 - 0:3, Дзаньоло, 37 - 0:4, Пинамонти, 55 - 1:4, Байрами, 72 - 2:4
"Наполи" – "Салернитана" - 4:1 (2:1)
Голы: Жезус, 17 - 1:0, Бонаццоли, 33 - 1:1, Мертенс, 45 (с пенальти) - 2:1, Ррахмани, 47 - 3:1, Инсинье, 53 (с пенальти) - 4:1
"Интер" - "Венеция" - 2:1 (1:1)
Голы: Анри, 19 - 0:1, Барелла, 40 - 1:1, Джеко, 90 - 2:1
"Дженоа" – "Удинезе" - 0:0
"Лацио" - "Аталанта" - 0:0
"Верона" - "Болонья" - 2:1 (1:1)
Голы: Орсолини, 14 - 0:1, Капрари, 38 - 1:1, Калинич, 85 - 2:1
"Кальяри" – "Фиорентина" - 1:1 (0:0)
Голы: Жоао Педро, 47 - 1:0, Соттиль, 75 - 1:1
"Торино" – "Сассуоло" - 1:1 (1:0)
Голы: Санабрия, 16 - 1:0, Распадори, 88 - 1:1
"Специя" – "Сампдория" - 1:0 (0:0)
Гол: Верде, 69 - 1:0
Положение команд: "Интер" - 53 (22), "Наполи", "Милан" - 49, "Аталанта" - 43 (22), "Ювентус" - 42, "Рома" - 38, "Фиорентина" - 36 (22), "Лацио" - 36, "Верона" - 33, "Торино" - 32 (22), "Сассуоло", "Эмполи" - 29, "Болонья" - 27 (22), "Специя" - 25, "Удинезе" - 24 (22), "Сампдория" - 20, "Венеция" - 18 (22), "Кальяри" - 17, "Дженоа" - 13, "Салернитана" - 10 (22).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17