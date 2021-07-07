Победы "Легии", "Нефтчи" и "Лудогорца": все результаты квалификации Лиги чемпионов от 7 июля

Теги легия варшаванефтчидинамо загреблудогорец

Победы "Легии", "Нефтчи" и "Лудогорца": все результаты квалификации Лиги чемпионов от 7 июля

Фото: твиттер "Легии"/Автор неизвестен

Состоялись девять первых матчей 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Стоит отметить выездные победы польской "Легии" и азербайджанского "Нефтчи", а также домашний успех болгарского "Лудогорца".

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Легия" (Польша) – 2:3 (1:2)
Голы: Лукиньяс, 2 - 0:1, Ботхейм, 45+1 - 1:1, Эмрели, 41 - 1:2, Эмрели - 1:3, Жозе Витор, 78 – 2:3

"Динамо" (Тбилиси, Грузия) – "Нефтчи" (Азербайджан) — 1:2 (1:1)
Голы: Алескеров, 23 - 0:1, Марушич, 36 - 1:1, Махмудов, 57 - 1:2

"Слован" (Словакия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия) – 2:0 (1:0)
Голы: Рафаэл Ратао, 28 - 1:0, Рафаэл Ратао, 47 - 2:0

"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Валюр" (Исландия) – 3:2 (2:0)
Голы: Адеми, 8 - 1:0, Майер, 41 (с пенальти) - 2:0, Адеми, 72 - 3:0, Сигурдссон, 88 - 3:1, Адольфссон, 90.

"Лудогорец" (Болгария) – "Шахтер" (Солигорск, Беларусь) – 1:0 (0:0)
Гол: Каули, 90+2 - 1:0

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Кайрат" (Казахстан) – 1:1 (1:0)
Голы: Ацили, 45 - 1:0, Алип, 76 - 1:1

"Мальме" (Швеция) – "Рига" (Латвия) – 1:0 (0:0)
Гол: Чолак, 50 - 1:0

"Теута" (Албания) – "Шериф" (Молдова) – 0:4 (0:2)
Голы: Энрике, 15 - 0:1, Энрике, 45 - 0:2, Траоре, 56 - 0:3, Кастаньеда, 89 - 0:4

Не пропустите: ЧФР, "Жальгирис" и "Мура" одержали победы в квалификации Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились финалисты Евро-2020

Определились финалисты Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов