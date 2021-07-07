Победы "Легии", "Нефтчи" и "Лудогорца": все результаты квалификации Лиги чемпионов от 7 июля

Фото: твиттер "Легии"/Автор неизвестен

Состоялись девять первых матчей 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Стоит отметить выездные победы польской "Легии" и азербайджанского "Нефтчи", а также домашний успех болгарского "Лудогорца".

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Легия" (Польша) – 2:3 (1:2)

Голы: Лукиньяс, 2 - 0:1, Ботхейм, 45+1 - 1:1, Эмрели, 41 - 1:2, Эмрели - 1:3, Жозе Витор, 78 – 2:3

"Динамо" (Тбилиси, Грузия) – "Нефтчи" (Азербайджан) — 1:2 (1:1)

Голы: Алескеров, 23 - 0:1, Марушич, 36 - 1:1, Махмудов, 57 - 1:2

"Слован" (Словакия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия) – 2:0 (1:0)

Голы: Рафаэл Ратао, 28 - 1:0, Рафаэл Ратао, 47 - 2:0

"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Валюр" (Исландия) – 3:2 (2:0)

Голы: Адеми, 8 - 1:0, Майер, 41 (с пенальти) - 2:0, Адеми, 72 - 3:0, Сигурдссон, 88 - 3:1, Адольфссон, 90.

"Лудогорец" (Болгария) – "Шахтер" (Солигорск, Беларусь) – 1:0 (0:0)

Гол: Каули, 90+2 - 1:0

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Кайрат" (Казахстан) – 1:1 (1:0)

Голы: Ацили, 45 - 1:0, Алип, 76 - 1:1

"Мальме" (Швеция) – "Рига" (Латвия) – 1:0 (0:0)

Гол: Чолак, 50 - 1:0

"Теута" (Албания) – "Шериф" (Молдова) – 0:4 (0:2)

Голы: Энрике, 15 - 0:1, Энрике, 45 - 0:2, Траоре, 56 - 0:3, Кастаньеда, 89 - 0:4

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