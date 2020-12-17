Победы лидеров, очередное поражение "Шальке": все результаты 12-го тура Бундеслиги
Завершился 12-й тур немецкой Бундеслиги.
Тур не отличился какими-нибудь сенсациями. Топы одержали победы в своих матчах, а "Шальке" продлил свою безвыигрышную серию.
"Айнтрахт" - "Боруссия" Менхенгладбах 3:3
Голы: Штиндль, 14 - 0:1, Силва, 22 (пенальти) - 1:1, Силва, 24 - 2:1, Баркок, 32 - 3:1, Штиндль, 90 (пенальти) - 3:2, Штиндль, 90+5 - 3:3
"Вердер" - "Боруссия" Дортмунд 1:2
Голы: Геррейро, 12 - 0:1, Мовальд, 28 - 1:1, Ройс, 78 - 1:2
"Штутгарт" - "Унион" Берлин 2:2
Голы: Фридрих, 4 - 0:1, Авонийи, 77 - 0:2,Калайджич, 85 - 1:2, Калайджич, 90 - 2:2
"Герта" - "Майнц" 0:0
"Шальке" - "Фрайбург" 0:2
Голы: Шаллаи, 50 - 0:1, Шаллаи, 68 - 0:2
"Кельн" - "Байер" 0:4
Голы: Вайзер, 8 - 0:1, Диаби, 10 - 0:2, Шик, 54 - 0:3, Виртц, 59 - 0:4
"Бавария" - "Вольфсбург" 2:1
Голы: Филипп, 5 - 0:1, Левандовски, 45 - 1:1, Левандовски, 50 - 2:1
"Арминия" - "Аугсбург" 0:1
Гол: Гауэлеу, 85 - 0:1
"Хоффенхайм" - "РБ Лейпциг" 0:1
Гол: Поульсен, 60 - 0:1
Турнирная таблица: "Байер" (28), "Бавария" (27), "РБ Лейпциг" (27), "Боруссия" Д (22), "Вольфсбург" (21), "Унион" (18), "Штутгарт" (18), "Боруссия" М (18), "Аугсбург" (16), "Айнтрахт" (14), "Фрайбург" (14), "Герта" (13), "Хоффенхайм" (12), "Вердер" (11), "Кельн" (10), "Арминия" (7), "Майнц" (6), "Шальке" (4).
Читайте также: Дубль Левандовски принес "Баварии" победу над "Вольфсбургом", "Байер" и "РБ Лейпциг" одержали победы в своих матчах. | http://soccernews.ru
главное
-
Очередная победа ПСЖ, потеря очков "Лиона", крупное поражение "Монако": все результаты 15-го тура Лиги 1
-
"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" и возглавил АПЛ
-
"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на пятое место в Примере
-
Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком"
-
"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 декабря
-
Очередная победа ПСЖ, потеря очков "Лиона", крупное поражение "Монако": все результаты 15-го тура Лиги 1
-
Победы лидеров, очередное поражение "Шальке": все результаты 12-го тура Бундеслиги
-
"Атлетико", "Валенсия" и "Вильярреал" вышли в следующий раунд Кубка Испании
-
"Аякс" пробился в следующий раунд Кубка Нидерландов, обыграв "Утрехт" в матче с 9 голами
-
ПСЖ ожидаемо разобрался с "Лорьяном", "Лион" потерял очки в матче с "Брестом"
-
1
"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" и возглавил АПЛ
-
1
"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на пятое место в Примере
-
"Интер" одолел "Наполи", "Милан" потерял очки в матче с "Дженоа"
-
Дубль Левандовски принес "Баварии" победу над "Вольфсбургом", "Байер" и "РБ Лейпциг" одержали победы в своих матчах
-
Семак прокомментировал отказ Тедеско продлевать контракт со "Спартаком"
-
"В одну калитку": Дзюба - о матче против "Спартака"
-
Семак прокомментировал победу над "Спартаком"
-
"Лилль" одолел "Дижон" и другие результаты 15-го тура французской Лиги 1
-
Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком"
-
"Арсенал" поделил очки с "Саутгемптоном", "Лестер" уступил "Эвертону"
-
"Заслуженное поражение": Тедеско прокомментировал результат матча с "Зенитом"
-
"Шальке" проиграл "Фрайбургу" в матче Бундеслиги
-
"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой"
-
"Спартак" не отпустил Кокорина в отпуск
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20