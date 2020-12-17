Победы лидеров, очередное поражение "Шальке": все результаты 12-го тура Бундеслиги

Завершился 12-й тур немецкой Бундеслиги.

Тур не отличился какими-нибудь сенсациями. Топы одержали победы в своих матчах, а "Шальке" продлил свою безвыигрышную серию.

"Айнтрахт" - "Боруссия" Менхенгладбах 3:3

Голы: Штиндль, 14 - 0:1, Силва, 22 (пенальти) - 1:1, Силва, 24 - 2:1, Баркок, 32 - 3:1, Штиндль, 90 (пенальти) - 3:2, Штиндль, 90+5 - 3:3

"Вердер" - "Боруссия" Дортмунд 1:2

Голы: Геррейро, 12 - 0:1, Мовальд, 28 - 1:1, Ройс, 78 - 1:2

"Штутгарт" - "Унион" Берлин 2:2

Голы: Фридрих, 4 - 0:1, Авонийи, 77 - 0:2,Калайджич, 85 - 1:2, Калайджич, 90 - 2:2

"Герта" - "Майнц" 0:0

"Шальке" - "Фрайбург" 0:2

Голы: Шаллаи, 50 - 0:1, Шаллаи, 68 - 0:2

"Кельн" - "Байер" 0:4

Голы: Вайзер, 8 - 0:1, Диаби, 10 - 0:2, Шик, 54 - 0:3, Виртц, 59 - 0:4

"Бавария" - "Вольфсбург" 2:1

Голы: Филипп, 5 - 0:1, Левандовски, 45 - 1:1, Левандовски, 50 - 2:1

"Арминия" - "Аугсбург" 0:1

Гол: Гауэлеу, 85 - 0:1

"Хоффенхайм" - "РБ Лейпциг" 0:1

Гол: Поульсен, 60 - 0:1

Турнирная таблица: "Байер" (28), "Бавария" (27), "РБ Лейпциг" (27), "Боруссия" Д (22), "Вольфсбург" (21), "Унион" (18), "Штутгарт" (18), "Боруссия" М (18), "Аугсбург" (16), "Айнтрахт" (14), "Фрайбург" (14), "Герта" (13), "Хоффенхайм" (12), "Вердер" (11), "Кельн" (10), "Арминия" (7), "Майнц" (6), "Шальке" (4).

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