Победы лидеров, очередное поражение "Шальке": все результаты 12-го тура Бундеслиги

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Победы лидеров, очередное поражение "Шальке": все результаты 12-го тура Бундеслиги

Завершился 12-й тур немецкой Бундеслиги.

Тур не отличился какими-нибудь сенсациями. Топы одержали победы в своих матчах, а "Шальке" продлил свою безвыигрышную серию.

"Айнтрахт" - "Боруссия" Менхенгладбах 3:3
Голы: Штиндль, 14 - 0:1, Силва, 22 (пенальти) - 1:1, Силва, 24 - 2:1, Баркок, 32 - 3:1, Штиндль, 90 (пенальти) - 3:2, Штиндль, 90+5 - 3:3     

"Вердер" - "Боруссия" Дортмунд 1:2
Голы: Геррейро, 12 - 0:1, Мовальд, 28 - 1:1, Ройс, 78 - 1:2    

"Штутгарт" - "Унион" Берлин 2:2
Голы: Фридрих, 4 - 0:1, Авонийи, 77 - 0:2,Калайджич, 85 - 1:2, Калайджич, 90 - 2:2

"Герта" - "Майнц" 0:0

"Шальке" - "Фрайбург" 0:2
Голы: Шаллаи, 50 - 0:1, Шаллаи, 68 - 0:2

"Кельн" - "Байер" 0:4
Голы: Вайзер, 8 - 0:1, Диаби, 10 - 0:2, Шик, 54 - 0:3, Виртц, 59 - 0:4

"Бавария" - "Вольфсбург" 2:1
Голы: Филипп, 5 - 0:1, Левандовски, 45 - 1:1, Левандовски, 50 - 2:1

"Арминия" - "Аугсбург" 0:1
Гол: Гауэлеу, 85 - 0:1

"Хоффенхайм" - "РБ Лейпциг" 0:1
Гол: Поульсен, 60 - 0:1

Турнирная таблица: "Байер" (28), "Бавария" (27), "РБ Лейпциг" (27), "Боруссия" Д (22), "Вольфсбург" (21), "Унион" (18), "Штутгарт" (18), "Боруссия" М (18), "Аугсбург" (16), "Айнтрахт" (14), "Фрайбург" (14), "Герта" (13), "Хоффенхайм" (12), "Вердер" (11), "Кельн" (10), "Арминия" (7), "Майнц" (6), "Шальке" (4).

Читайте также: Дубль Левандовски принес "Баварии" победу над "Вольфсбургом", "Байер" и "РБ Лейпциг" одержали победы в своих матчах. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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