Победы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты 1/4 финала Лиги чемпионов 5 апреля
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
5 апреля состоялись два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" дома победил "Атлетико", "Ливерпуль" в гостях переиграл "Бенфику". Ответные встречи пройдут 13 апреля.
"Манчестер Сити" Англия – "Атлетико" Испания - 1:0 (0:0)
Гол: де Брюйне, 70 - 1:0
"Бенфика" Португалия – "Ливерпуль" Англия - 1:3 (0:2)
Голы: Конате, 17 - 0:1, Мане, 34 - 0:2, Нуньес, 49 - 1:2, Диас, 87 - 1:3
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