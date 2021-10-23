Победы "Оренбурга" и "Торпедо", очередной провал "Спартака-2": результаты 19-го тура ФНЛ

Состоялись матчи 19-го тура Футбольной национальной лиги. Лидер турнира "Оренбург" и его главный преследователь "Торпедо" одержали победы над "СКА-Хабаровск" и "Енисеем" соответствено. "Спартак-2" потерпел разгромное поражение от КАМАЗа.

19-й тур

"Томь" – "Волгарь" - 2:1 (1:0)

Голы: Ставпец, 2 - 1:0, Гордюшенко, 47 - 2:0, Козлов, 67 - 2:1



"Нефтехимик" – "Текстильщик" - 3:1 (3:0)

Голы: Юшин, 17 - 1:0, Юшин, 32 - 2:0, Юшин, 34 - 3:0, Шленкин, 90 - 3:1



"Оренбург" – "СКА-Хабаровск" - 2:0 (0:0)

Голы: Титков, 53 (с пенальти) - 1:0, Миронов, 78 (с пенальти) - 2:0



"Акрон" – "Олимп-Долгопрудный" - 2:1 (0:1)

Голы: Коротаев, 6 - 0:1, Зуев, 53 - 1:1, Делькин, 60 - 2:1



"Ротор" – "Алания" - 0:0

"Торпедо" – "Енисей" - 2:1 (1:0)

Голы: Шумских, 25 - 1:0, Померко, 74 - 2:0, Ломакин, 84 - 2:1



"Факел" – "Металлург" Липецк - 3:2 (2:1)

Голы: Максимов, 23 - 1:0, Максимов, 26 - 2:0, Арустамян, 45 - 2:1, Черов, 64 - 3:1, Кутьин, 90 - 3:2



КАМАЗ – "Спартак-2" - 4:1 (1:1)

Голы: Тесленко, 14 - 1:0, Шитов, 25 - 1:1, Янушковский, 46 - 2:1, Тесленко, 58 - 3:1, Тесленко, 67 - 4:1



"Краснодар-2" – "Кубань" - 1:2 (0:2)

Голы: Козлов, 10 - 0:1, Саркисов, 14 - 0:2, Олусегун, 57 - 1:2

"Балтика" – "Велес" - 1:0 (0:0)

Гол: Мещанинов, 90+3 - 1:0

Положение команд: "Оренбург" - 41, "Торпедо" - 38, "Нефтехимик", "Факел" - 36, "Алания" - 33, "СКА-Хабаровск" - 31, "Акрон" - 29, "Батика", "Велес", КАМАЗ - 27, "Спартак" - 26, "Томь" - 25, "Ротор" - 23, "Енисей", "Олимп-Долгопрудный" - 22, "Краснодар-2" - 20, "Кубань" - 17, "Металлург", "Текстильщик" - 15, "Волгарь" - 12.

Не пропустите: Кержаков жёстко высказался после поражения от "Краснодара". | http://soccernews.ru