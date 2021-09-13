Победы ПСЖ и "Лиона", осечки "Лилля" и "Монако": результаты 5-го тура Лиги 1

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Победы ПСЖ и "Лиона", осечки "Лилля" и "Монако": результаты 5-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 5-го тура французской Лиги 1.

ПСЖ - "Клермон" 4:0
Голы: Эррера, 20 - 1:0, Эррера, 31 - 2:0, Мбаппе, 55 - 3:0, Гуйе, - 4:0

"Монако" - "Марсель" 0:2
Голы: Дьенг, 37 - 0:1, Дьенг, 60 - 0:2

"Нант" - "Ницца" 0:2
Голы: Дольберг, 75 - 0:1, Гуири, 80 - 0:2

"Лион" - "Страсбур" 3:1
Голы: Дембеле, 8 - 1:0, Денайер, 64 - 2:0, Лукас Пакета, 87 - 3:0, Диалло (пен), 90 - 3:1

"Монпелье" - "Сент-Этьен" 2:0
Голы: Мавидиди, 32 - 1:0, Жермен, 62 - 2:0

"Ренн" - "Реймс" 0:2
Голы: Экитик, 26 - 0:1, Коффи, 67 - 0:2

"Метц" - "Труа" 0:2
Голы: Родригеш, 50 - 0:1, Шавалерен, 84 - 0:2

"Брест" - "Анжер" 1:1
Голы: Февр (пен), 62 - 1:0, Мангани (пен), 78 - 1:1

"Бордо - "Ланс" 2:3
Голы: Какута, 39 - 0:1, Медина, 43 - 0:2, Мангаш, 60 - 1:2, Онана, 88 - 2:2, Сотока (пен), 90 - 2:3

"Лорьян" - "Лилль" 2:1
Голы: Лорьянте, 7 - 1:0, Йылмаз (пен), 25 - 1:1, Моффи, 87 - 2:1

Турнирное положение: ПСЖ (15), "Анжер" (11), "Марсель" (10), "Ницца" (9), "Ланс" (9), "Клермон" (9), "Лион" (8), "Лорьян" (8), "Монпелье" (7), "Реймс" (6), "Ренн" (5), "Лилль" (5), "Труа" (4), "Нант" (4), "Страсбур" (4), "Монако" (4), "Брест" (3), "Метц" (3), "Сент-Этьен" (3), "Бордо" (2).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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