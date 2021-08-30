Победы ПСЖ и "Монако", позор "Бордо": результаты 4-го тура чемпионата Франции

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Победы ПСЖ и "Монако", позор "Бордо": результаты 4-го тура чемпионата Франции

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В чемпионате Франции состоялись матчи 4-го тура. Стоит отметить победы ПСЖ и "Монако" над "Рейсом" и "Труа" соответственно, а также разгромное поражение "Бордо" в матче с "Ниццей".

"Труа" – "Монако" - 1:2 (0:1)
Голы: Диоп, 40 - 0:1, Агиляр, 51 (с пенальти) - 1:1, Диоп, 58 - 1:2

"Ланс" – "Лорьян" - 2:2 (1:2)
Голы: Клосс, 24 - 1:0, Лорьянте, 27 - 1:1, Монкондюи, 35 - 1:2, Фофана, 70 - 2:2

"Клермон" – "Метц" - 2:2 (1:2)
Голы: Ньян, 10 (с пенальти) - 0:1, Дема, 29 (автогол) - 0:2, Ниакате, 35 (автогол) - 1:2, Рашани, 58 - 2:2

"Страсбур" – "Брест" - 3:1 (2:1)
Голы: Прцич, 24 - 1:0, Кардона, 26 - 1:1, Дюверн, 42 (автогол) - 2:1, Томассон, 84 - 3:1

"Анжер" – "Ренн" - 2:0 (0:0)
Голы: Буфаль, 57 - 1:0, Чо, 88 - 2:0

"Лилль" – "Монпелье" - 2:1 (1:1)
Голы: Языджи, 45 - 1:0, Лаборд, 45 - 1:1, Дэвид, 56 - 2:1

"Реймс" – ПСЖ - 0:2 (0:1)
Голы: Мбаппе, 16 - 0:1, Мбаппе, 63 - 0:2

"Нант" – "Лион" - 0:1 (0:1)
Гол: Дембеле, 35 - 0:1 

"Ницца" – "Бордо" - 4:0 (3:0)
Голы: Клюйверт, 7 - 1:0, Гуири, 33 - 2:0, Гуири, 42 (с пенальти) - 3:0, Тюрам, 85 - 4:0

"Марсель" – "Сент-Этьен" - 3:1 (1:1)
Голы: Гендузи, 23 - 1:0, Колодзейчак, 32 - 1:1, Жерсон, 51 - 2:1, Ундер, 68 - 3:1

Положение команд: ПСЖ - 12, "Анжер" - 10, "Клермон" - 8, "Ницца, "Марсель" - 7 (3), "Ланс" - 6, "Лорьян", "Ренн", "Лион", "Лилль" - 5, "Монпелье", "Нант", "Страсбур", "Монако" - 4, "Метц", "Сент-Этьен", "Реймс" - 3, "Брест", "Бордо" - 2,  "Труа" - 1.

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
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