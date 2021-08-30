Победы ПСЖ и "Монако", позор "Бордо": результаты 4-го тура чемпионата Франции
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В чемпионате Франции состоялись матчи 4-го тура. Стоит отметить победы ПСЖ и "Монако" над "Рейсом" и "Труа" соответственно, а также разгромное поражение "Бордо" в матче с "Ниццей".
"Труа" – "Монако" - 1:2 (0:1)
Голы: Диоп, 40 - 0:1, Агиляр, 51 (с пенальти) - 1:1, Диоп, 58 - 1:2
"Ланс" – "Лорьян" - 2:2 (1:2)
Голы: Клосс, 24 - 1:0, Лорьянте, 27 - 1:1, Монкондюи, 35 - 1:2, Фофана, 70 - 2:2
"Клермон" – "Метц" - 2:2 (1:2)
Голы: Ньян, 10 (с пенальти) - 0:1, Дема, 29 (автогол) - 0:2, Ниакате, 35 (автогол) - 1:2, Рашани, 58 - 2:2
"Страсбур" – "Брест" - 3:1 (2:1)
Голы: Прцич, 24 - 1:0, Кардона, 26 - 1:1, Дюверн, 42 (автогол) - 2:1, Томассон, 84 - 3:1
"Анжер" – "Ренн" - 2:0 (0:0)
Голы: Буфаль, 57 - 1:0, Чо, 88 - 2:0
"Лилль" – "Монпелье" - 2:1 (1:1)
Голы: Языджи, 45 - 1:0, Лаборд, 45 - 1:1, Дэвид, 56 - 2:1
"Реймс" – ПСЖ - 0:2 (0:1)
Голы: Мбаппе, 16 - 0:1, Мбаппе, 63 - 0:2
"Нант" – "Лион" - 0:1 (0:1)
Гол: Дембеле, 35 - 0:1
"Ницца" – "Бордо" - 4:0 (3:0)
Голы: Клюйверт, 7 - 1:0, Гуири, 33 - 2:0, Гуири, 42 (с пенальти) - 3:0, Тюрам, 85 - 4:0
"Марсель" – "Сент-Этьен" - 3:1 (1:1)
Голы: Гендузи, 23 - 1:0, Колодзейчак, 32 - 1:1, Жерсон, 51 - 2:1, Ундер, 68 - 3:1
Положение команд: ПСЖ - 12, "Анжер" - 10, "Клермон" - 8, "Ницца, "Марсель" - 7 (3), "Ланс" - 6, "Лорьян", "Ренн", "Лион", "Лилль" - 5, "Монпелье", "Нант", "Страсбур", "Монако" - 4, "Метц", "Сент-Этьен", "Реймс" - 3, "Брест", "Бордо" - 2, "Труа" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13