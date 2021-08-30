Победы "Реала" и "Барселоны", неудача "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги

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Победы "Реала" и "Барселоны", неудача "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

В чемпионате Испании состоялись матчи 3-го тура. Стоит отметить победы "Реала" и "Барселоны" над "Бетисом" и "Хетафе" соответственно, а также домашнюю осечку "Атлетико" в поединке с "Вильярреалом".

"Атлетико" – "Вильярреал" - 2:2 (0:0)
Голы: Тригерос, 52 - 0:1, Суарес, 56 - 1:1, Данджума, 74 - 1:2, Манди, 90+4 (автогол) - 2:2

"Бетис" Севилья – "Реал" Мадрид - 0:1 (0:0)
Гол: Карвахаль, 61 - 0:1

"Сельта" – "Атлетик" - 0:1 (0:1)

Гол: Уильямс, 34 - 0:1

"Барселона" – "Хетафе" - 2:1 (2:1)
Голы: Роберто, 2 - 1:0, Рамирес, 18 - 1:1, Депай, 30 - 2:1

"Валенсия" – "Алавес" - 3:0 (2:0)
Голы: Васс, 3 - 1:0, Солер, 45 - 2:0, Гедеш, 60 - 3:0

"Мальорка" – "Эспаньол" - 1:0 (1:0)
Гол: Дани Родригес, 27 - 1:0

"Кадис" – "Осасуна" - 2:3 (1:0)
Голы: Алекс Фернандес, 16 - 1:0, Кике Гарсия, 60 (с пенальти) - 1:1, Алекс Фернандес, 66 (с пенальти) - 2:1, Роберто Торрес, 90 (с пенальти) - 2:2, Давид Гарсия, 90 - 2:3

"Райо Вальекано" – "Гранада" - 4:0 (3:0)
Голы: Гарсия, 3 - 1:0, Трехо, 23 (с пенальти) - 2:0, Нтека, 43 - 3:0, Комесанья, 58 - 4:0

"Эльче" – "Севилья" - 1:1 (1:1)
Голы: Роко, 11 - 1:0, Эн-Несири, 40 - 1:1

"Реал Сосьедад" – "Леванте" - 1:0 (1:0)
Гол: Барренечеа, 42 - 1:0

Положение команд: "Реал", "Севилья", "Валенсия", "Барселона", "Атлетико", "Мальорка" - 7, "Реал Сосьедад" - 6, "Осасуна", "Атлетик" - 5, "Райо Вальекано", "Вильярреал" - 3, "Кадис", "Леванте", "Бетис", "Эльче", "Эспаньол", "Гранада" - 2, "Сельта" - 1, "Хетафе", "Алавес" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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