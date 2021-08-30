Победы "Реала" и "Барселоны", неудача "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

В чемпионате Испании состоялись матчи 3-го тура. Стоит отметить победы "Реала" и "Барселоны" над "Бетисом" и "Хетафе" соответственно, а также домашнюю осечку "Атлетико" в поединке с "Вильярреалом".

"Атлетико" – "Вильярреал" - 2:2 (0:0)

Голы: Тригерос, 52 - 0:1, Суарес, 56 - 1:1, Данджума, 74 - 1:2, Манди, 90+4 (автогол) - 2:2

"Бетис" Севилья – "Реал" Мадрид - 0:1 (0:0)

Гол: Карвахаль, 61 - 0:1

"Сельта" – "Атлетик" - 0:1 (0:1)

Гол: Уильямс, 34 - 0:1

"Барселона" – "Хетафе" - 2:1 (2:1)

Голы: Роберто, 2 - 1:0, Рамирес, 18 - 1:1, Депай, 30 - 2:1

"Валенсия" – "Алавес" - 3:0 (2:0)

Голы: Васс, 3 - 1:0, Солер, 45 - 2:0, Гедеш, 60 - 3:0

"Мальорка" – "Эспаньол" - 1:0 (1:0)

Гол: Дани Родригес, 27 - 1:0

"Кадис" – "Осасуна" - 2:3 (1:0)

Голы: Алекс Фернандес, 16 - 1:0, Кике Гарсия, 60 (с пенальти) - 1:1, Алекс Фернандес, 66 (с пенальти) - 2:1, Роберто Торрес, 90 (с пенальти) - 2:2, Давид Гарсия, 90 - 2:3

"Райо Вальекано" – "Гранада" - 4:0 (3:0)

Голы: Гарсия, 3 - 1:0, Трехо, 23 (с пенальти) - 2:0, Нтека, 43 - 3:0, Комесанья, 58 - 4:0

"Эльче" – "Севилья" - 1:1 (1:1)

Голы: Роко, 11 - 1:0, Эн-Несири, 40 - 1:1

"Реал Сосьедад" – "Леванте" - 1:0 (1:0)

Гол: Барренечеа, 42 - 1:0

Положение команд: "Реал", "Севилья", "Валенсия", "Барселона", "Атлетико", "Мальорка" - 7, "Реал Сосьедад" - 6, "Осасуна", "Атлетик" - 5, "Райо Вальекано", "Вильярреал" - 3, "Кадис", "Леванте", "Бетис", "Эльче", "Эспаньол", "Гранада" - 2, "Сельта" - 1, "Хетафе", "Алавес" - 0.

Не пропустите: "Барселона" отказала "Тоттенхэму" в обмене игроками. | http://soccernews.ru