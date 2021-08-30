Победы "Реала" и "Барселоны", неудача "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен
В чемпионате Испании состоялись матчи 3-го тура. Стоит отметить победы "Реала" и "Барселоны" над "Бетисом" и "Хетафе" соответственно, а также домашнюю осечку "Атлетико" в поединке с "Вильярреалом".
"Атлетико" – "Вильярреал" - 2:2 (0:0)
Голы: Тригерос, 52 - 0:1, Суарес, 56 - 1:1, Данджума, 74 - 1:2, Манди, 90+4 (автогол) - 2:2
"Бетис" Севилья – "Реал" Мадрид - 0:1 (0:0)
Гол: Карвахаль, 61 - 0:1
"Сельта" – "Атлетик" - 0:1 (0:1)
Гол: Уильямс, 34 - 0:1
"Барселона" – "Хетафе" - 2:1 (2:1)
Голы: Роберто, 2 - 1:0, Рамирес, 18 - 1:1, Депай, 30 - 2:1
"Валенсия" – "Алавес" - 3:0 (2:0)
Голы: Васс, 3 - 1:0, Солер, 45 - 2:0, Гедеш, 60 - 3:0
"Мальорка" – "Эспаньол" - 1:0 (1:0)
Гол: Дани Родригес, 27 - 1:0
"Кадис" – "Осасуна" - 2:3 (1:0)
Голы: Алекс Фернандес, 16 - 1:0, Кике Гарсия, 60 (с пенальти) - 1:1, Алекс Фернандес, 66 (с пенальти) - 2:1, Роберто Торрес, 90 (с пенальти) - 2:2, Давид Гарсия, 90 - 2:3
"Райо Вальекано" – "Гранада" - 4:0 (3:0)
Голы: Гарсия, 3 - 1:0, Трехо, 23 (с пенальти) - 2:0, Нтека, 43 - 3:0, Комесанья, 58 - 4:0
"Эльче" – "Севилья" - 1:1 (1:1)
Голы: Роко, 11 - 1:0, Эн-Несири, 40 - 1:1
"Реал Сосьедад" – "Леванте" - 1:0 (1:0)
Гол: Барренечеа, 42 - 1:0
Положение команд: "Реал", "Севилья", "Валенсия", "Барселона", "Атлетико", "Мальорка" - 7, "Реал Сосьедад" - 6, "Осасуна", "Атлетик" - 5, "Райо Вальекано", "Вильярреал" - 3, "Кадис", "Леванте", "Бетис", "Эльче", "Эспаньол", "Гранада" - 2, "Сельта" - 1, "Хетафе", "Алавес" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14