Победы России и Португалии: результаты полуфиналов Евро-2022 по футзалу за 4 февраля

Фото: инстаграм сборной России\Автор неизвестен

4 февраля состоялись матчи полуфиналов чемпионата Европы-2022 по футзалу. Путевки в финал завоевали сборная России, которая обыграла Украину со счетом 3:2, и сборная Португалии, которая обыграла Испанию с тем же счетом 2:2.

Украина - Россия - 2:3

Голы: Соколов, 1 - 0:1, Афанасьев, 14 - 0:2, Серый, 15 - 1:2, Ниязов, 30 - 1:3, Абашкин, 34 - 2:3.

Португалия - Испания - 3:2

Голы: Рауль Гомес, 1 - 0:1, Чино, 12 - 0:2, Коэлью, 28 - 1:2, Зикки, 31 - 2:2, Зикки, 38 - 3:2.

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