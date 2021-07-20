Победы "Шерифа", "Динамо" Загреб и "Ференцвароша": результаты квалификации Лиги Чемпионов от 20 июля
Состоялись шесть первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
Стоит отметить победы молдавского "Шерифа", загребского "Динамо" и венгерского "Ференцвароша".
"Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова) - 0:1 (0:0)
Гол: Энрике, 84 - 0:1
"Линкольн" (Гибралтар) - ЧФР (Румыния) - 1:2 (1:0)
Голы: Роса, 45 - 1:0, Дебелу, 52 - 1:1, Дебелу, 58 - 1:2
"Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва) - 2:0 (2:0)
Голы: Узуни, 25 - 1:0, Нгуэн, 39 - 2:0
"Рапид" (Австрия) - "Спарта" (Чехия) - 2:1 (0:1)
Голы: Крейчи, 3 - 0:1, Кнасмюлльнер, 63 - 1:1, Кнасмюлльнер, 71 - 2:1
"Селтик" (Шотландия) - "Мидтюълланд" (Дания) - 1:1 (1:0)
Голы: Абада, 39 - 1:0, Эвандер, 66 - 1:1
Не пропустите: Романцев прокомментировал жеребьевку квалификации ЛЧ для "Спартака". | http://soccernews.ru
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