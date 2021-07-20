Победы "Шерифа", "Динамо" Загреб и "Ференцвароша": результаты квалификации Лиги Чемпионов от 20 июля

Теги шерифжальгирисчфр клужрапид венаспарта прага

Победы "Шерифа", "Динамо" Загреб и "Ференцвароша": результаты квалификации Лиги Чемпионов от 20 июля

Состоялись шесть первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Стоит отметить победы молдавского "Шерифа", загребского "Динамо" и венгерского "Ференцвароша".

"Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова) - 0:1 (0:0)
Гол: Энрике, 84 - 0:1

"Линкольн" (Гибралтар) - ЧФР (Румыния) - 1:2 (1:0)
Голы: Роса, 45 - 1:0, Дебелу, 52 - 1:1, Дебелу, 58 - 1:2

"Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва) - 2:0 (2:0)
Голы: Узуни, 25 - 1:0, Нгуэн, 39 - 2:0

"Рапид" (Австрия) - "Спарта" (Чехия) - 2:1 (0:1)
Голы: Крейчи, 3 - 0:1, Кнасмюлльнер, 63 - 1:1, Кнасмюлльнер, 71 - 2:1

"Селтик" (Шотландия) - "Мидтюълланд" (Дания) - 1:1 (1:0)
Голы: Абада, 39 - 1:0, Эвандер, 66 - 1:1

Не пропустите: Романцев прокомментировал жеребьевку квалификации ЛЧ для "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Легенды "Реала" обыграли легенд "Барселоны": видеообзор

Легенды "Реала" обыграли легенд "Барселоны": видеообзор

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов