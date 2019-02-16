Победы со сборной Бразилии остаются его мечтой: Моуринью ярко высказался о Неймаре

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Победы со сборной Бразилии остаются его мечтой: Моуринью ярко высказался о Неймаре

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что думает о нападающем ПСЖ Неймаре. Об этом сообщает Goal.

"У Неймара бесспорно фантастический талант.

С момента, как он приехал в Европу, о стал побеждать. Однако я думаю, все уже забыли тех игроков, которые были лучшими в тот момент. Например, Роналдо и Ривалдо. Я вспомнил всего двоих, а мог бы больше.

Они тоже, когда приехали в Европу были невероятны. Однако все они прошли сложный пути и в итоге смогли преуспеть на международном уровне.

Неймар  должен продолжать бороться за право быть среди элитных европейских игроков, где он уже находится, но победы со сборной Бразилии по-прежнему будут для него мечтой", - отметил Моуринью.

В нынешнем сезоне Неймар участвовал в 13 матчах, отметившись 13 голами и 7 ассистами.

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