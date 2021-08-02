Победы "Спартака" и "Зенита", неудача ЦСКА: результаты 2-го тура РПЛ

Завершились все матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

Стоит отметить победу "Спартака" над "Крыльями Советов", успех "Зенита" в поединке с "Ростовом", а также поражение ЦСКА от "Локомотива".

30 июля

"Крылья Советов" – "Спартак" - 0:1 (0:0)

Гол: Соболев, 68 (с пенальти) - 0:1

"Арсенал" Тула – "Рубин" Краснодар - 0:3 (0:3)

Голы: Хван Ин Бом, 12 - 0:1, Деспотович, 37 (с пенальти) - 0:2, Кварацхелия, 40 - 0:3

31 июля

"Уфа" Уфа – "Динамо" Москва - 2:3 (0:2)

Голы: Фомин, 33 (c пенальти) - 0:1, Фомин, 41 (с пенальти) - 0:2, Агаларов, 81 - 1:2, Агаларов, 86 - 2:2, Шиманьски, 89 - 2:3

ЦСКА Москва – "Локомотив" Москва - 1:2 (1:1)

Голы: Бистрович, 18 - 1:0, Смолов, 22 - 1:1, Жемалетдинов, 59 - 1:2

1 августа

"Урал" Екатеринбург – "Нижний Новгород" Нижний Новгород - 1:1 (1:0)

Голы: Панюков, 32 - 1:0, Сулейманов, 55 - 1:1

"Ростов" Ростов – "Зенит" Санкт-Петербург - 2:4 (1:2)

Голы: Ерохин, 29 - 0:1, Азмун, 35 (с пенальти) - 0:2, Комличенко, 45 (с пенальти) - 1:2, Вендел, 75 - 1:3, Осипенко, 85 - 2:3, Ерохин, 90+5 - 2:4

"Краснодар" Краснодар – "Химки" Химки - 0:1 (0:0)

Гол: Кухарчук, 63 - 0:1

2 августа

"Ахмат" Грозный – "Сочи" Сочи - 1:2 (0:1)

Голы: Уткин, 26 (автогол) - 0:1, Дуганджич, 59 - 0:2, Янку, 86 - 1:2

Положение команд: "Зенит", "Рубин", "Локомотив", "Динамо" - 6, "Нижний Новгород" - 4, "Сочи", "Химки", ЦСКА, "Спартак", "Краснодар", "Ахмат" - 3, "Урал" - 1, "Уфа", "Крылья Советов", "Ростов", "Арсенал" - 0.

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