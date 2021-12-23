Победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера", провал "Наполи": результаты 19-го тура чемпионата Италии

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Победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера", провал "Наполи": результаты 19-го тура чемпионата Италии

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера" над "Кальяри", "Эмполи" и "Торино" соответственно, а также поражение "Наполи" от "Эмполи".

"Наполи" – "Специя" - 0:1 (0:1)
Гол: Жезус, 37 (автогол) - 0:1

"Эмполи" – "Милан" - 2:4 (1:2)
Голы: Кессье, 12 - 0:1, Байрами, 18 - 1:1, Кессье, 42 - 1:2, Флоренци, 63 - 1:3, Эрнандес, 69 - 1:4, Пинамонти, 84 (с пенальти) - 2:4

"Верона" – "Фиорентина" - 1:1 (1:0)
Голы: Лазанья, 17 - 1:0, Кастровилли, 81 - 1:1

"Рома" – "Сампдория" - 1:1 (0:0)
Голы: Шомуродов, 72 - 1:0, Габбьядини, 80 - 1:1

"Интер" – "Торино" - 1:0 (1:0)
Гол: Думфрис, 30 - 1:0

"Венеция" – "Лацио" - 1:3 (1:1)
Голы: Педро, 3 - 0:1, Форте, 30 - 1:1, Ачерби, 48 - 1:2, Луис Альберто, 90 - 1:3

"Сассуоло" – "Болонья" - 0:3 (0:2)
Голы: Орсолини, 36 - 0:1, Хики, 44 - 0:2, Сантандер, 90 - 0:3

"Дженоа" – "Аталанта" - 0:0

"Ювентус" – "Кальяри" - 2:0 (1:0)
Голы: Кин, 40 - 1:0, Бернардески, 83 - 2:0

"Удинезе" - "Салернитана" - отменен

Положение команд: "Интер" - 46, "Милан" - 42, "Наполи" - 39, "Аталанта" - 38, "Ювентус" - 34, "Рома", "Фиорентина" - 32, "Лацио" - 31, "Эмполи", "Болонья" - 27, "Торино" - 25, "Верона", "Сассуоло" - 24, "Удинезе" - 20 (18), "Сампдория" - 20, "Венеция" - 17, "Специя" - 16, "Дженоа" - 11, "Кальяри" - 10, "Салернитана" - 8. 

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2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
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