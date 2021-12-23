Победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера", провал "Наполи": результаты 19-го тура чемпионата Италии

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера" над "Кальяри", "Эмполи" и "Торино" соответственно, а также поражение "Наполи" от "Эмполи".

"Наполи" – "Специя" - 0:1 (0:1)

Гол: Жезус, 37 (автогол) - 0:1

"Эмполи" – "Милан" - 2:4 (1:2)

Голы: Кессье, 12 - 0:1, Байрами, 18 - 1:1, Кессье, 42 - 1:2, Флоренци, 63 - 1:3, Эрнандес, 69 - 1:4, Пинамонти, 84 (с пенальти) - 2:4

"Верона" – "Фиорентина" - 1:1 (1:0)

Голы: Лазанья, 17 - 1:0, Кастровилли, 81 - 1:1

"Рома" – "Сампдория" - 1:1 (0:0)

Голы: Шомуродов, 72 - 1:0, Габбьядини, 80 - 1:1

"Интер" – "Торино" - 1:0 (1:0)

Гол: Думфрис, 30 - 1:0

"Венеция" – "Лацио" - 1:3 (1:1)

Голы: Педро, 3 - 0:1, Форте, 30 - 1:1, Ачерби, 48 - 1:2, Луис Альберто, 90 - 1:3

"Сассуоло" – "Болонья" - 0:3 (0:2)

Голы: Орсолини, 36 - 0:1, Хики, 44 - 0:2, Сантандер, 90 - 0:3

"Дженоа" – "Аталанта" - 0:0

"Ювентус" – "Кальяри" - 2:0 (1:0)

Голы: Кин, 40 - 1:0, Бернардески, 83 - 2:0

"Удинезе" - "Салернитана" - отменен

Положение команд: "Интер" - 46, "Милан" - 42, "Наполи" - 39, "Аталанта" - 38, "Ювентус" - 34, "Рома", "Фиорентина" - 32, "Лацио" - 31, "Эмполи", "Болонья" - 27, "Торино" - 25, "Верона", "Сассуоло" - 24, "Удинезе" - 20 (18), "Сампдория" - 20, "Венеция" - 17, "Специя" - 16, "Дженоа" - 11, "Кальяри" - 10, "Салернитана" - 8.

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