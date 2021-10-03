Победы "Ювентуса", "Наполи" и "Милана": результаты 7-го тура Серии А

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Победы "Ювентуса", "Наполи" и "Милана": результаты 7-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Италии. Непростые победы одержали "Ювентус", "Милан", "Интер" и "Наполи" над "Торино", "Аталантой", "Сассуоло" и "Фиорентиной" соответственно. Также выиграла и "Рома", которая была сильнее "Эмполи".

"Торино" - "Ювентус" 0:1 (0:0)
Гол: Локателли, 86 - 0:1

"Сассуоло" - "Интер" 1:2 (1:0)
Голы: Берарди (с пенальти), 22 - 1:0, Джеко, 58 - 1:1, Мартинес (с пенальти), 78 - 1:2

"Салернитана" – "Дженоа" - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 66 Джурич.

"Болонья" - "Лацио" - 3:0 (2:0)
Голы: Барроу, 14 - 1:0, Теате, 17 - 2:0, Хики, 68 - 3:0.

"Рома" – "Эмполи" - 2:0 (1:0)
Голы: Пеллегрини, 42 - 1:0, Мхитарян, 48 - 2:0

"Фиорентина" Флоренция – "Наполи" Неаполь - 1:2 (1:1)
Голы: Мартинес, 28 - 1:0, Лосано, 38 - 1:1, Ррахмани, 50 - 1:2

"Аталанта" – "Милан" - 2:3 (0:2)
Голы: Калабрия, 1 - 0:1, Тонали, 42 - 0:2, Рафаэл Леау, 78 - 0:3, Сапата, 86 (с пенальти) - 1:3, Пашалич, 90+4 - 2:3

"Верона" – "Специя" - 4:0 (3:0)
Голы: Симеоне, 4 - 1:0, Фараони, 15 - 2:0, Капрари, 42 - 3:0, Бесса, 71 - 4:0

"Сампдория" – "Удинезе" - 3:3 (1:2)
Голы: Перейра, 15 - 0:1, Ларсен, 24 (автогол) - 1:1, Бету, 43 - 1:2, Квальярелла, 48 (с пенальти) - 2:2, Кандрева, 69 - 3:2, Форестьери, 82 - 3:3

"Кальяри" – "Венеция" - 1:1 (1:0)
Голы: Кейта Бальде, 19 - 1:0, Бузио, 90 - 1:1

Положение команд: "Наполи" - 21, "Милан" - 19, "Интер" - 17, "Рома" - 15, "Фиорентина" - 12, "Лацио", "Ювентус", "Аталанта", "Болонья" - 11, "Эмполи" - 9, "Торино", "Верона", "Удинезе" - 8, "Сассуоло" - 7, "Сампдория" - 6, "Дженоа", "Венеция" - 5, "Салернитана", "Специя" - 4, "Кальяри" - 3.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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