Победы "Ювентуса", "Наполи" и "Милана": результаты 7-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Италии. Непростые победы одержали "Ювентус", "Милан", "Интер" и "Наполи" над "Торино", "Аталантой", "Сассуоло" и "Фиорентиной" соответственно. Также выиграла и "Рома", которая была сильнее "Эмполи".

"Торино" - "Ювентус" 0:1 (0:0)

Гол: Локателли, 86 - 0:1

"Сассуоло" - "Интер" 1:2 (1:0)

Голы: Берарди (с пенальти), 22 - 1:0, Джеко, 58 - 1:1, Мартинес (с пенальти), 78 - 1:2

"Салернитана" – "Дженоа" - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 66 Джурич.

"Болонья" - "Лацио" - 3:0 (2:0)

Голы: Барроу, 14 - 1:0, Теате, 17 - 2:0, Хики, 68 - 3:0.

"Рома" – "Эмполи" - 2:0 (1:0)

Голы: Пеллегрини, 42 - 1:0, Мхитарян, 48 - 2:0

"Фиорентина" Флоренция – "Наполи" Неаполь - 1:2 (1:1)

Голы: Мартинес, 28 - 1:0, Лосано, 38 - 1:1, Ррахмани, 50 - 1:2

"Аталанта" – "Милан" - 2:3 (0:2)

Голы: Калабрия, 1 - 0:1, Тонали, 42 - 0:2, Рафаэл Леау, 78 - 0:3, Сапата, 86 (с пенальти) - 1:3, Пашалич, 90+4 - 2:3

"Верона" – "Специя" - 4:0 (3:0)

Голы: Симеоне, 4 - 1:0, Фараони, 15 - 2:0, Капрари, 42 - 3:0, Бесса, 71 - 4:0

"Сампдория" – "Удинезе" - 3:3 (1:2)

Голы: Перейра, 15 - 0:1, Ларсен, 24 (автогол) - 1:1, Бету, 43 - 1:2, Квальярелла, 48 (с пенальти) - 2:2, Кандрева, 69 - 3:2, Форестьери, 82 - 3:3

"Кальяри" – "Венеция" - 1:1 (1:0)

Голы: Кейта Бальде, 19 - 1:0, Бузио, 90 - 1:1

Положение команд: "Наполи" - 21, "Милан" - 19, "Интер" - 17, "Рома" - 15, "Фиорентина" - 12, "Лацио", "Ювентус", "Аталанта", "Болонья" - 11, "Эмполи" - 9, "Торино", "Верона", "Удинезе" - 8, "Сассуоло" - 7, "Сампдория" - 6, "Дженоа", "Венеция" - 5, "Салернитана", "Специя" - 4, "Кальяри" - 3.

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