Победы "Ювентуса", "Наполи" и "Милана": результаты 7-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Италии. Непростые победы одержали "Ювентус", "Милан", "Интер" и "Наполи" над "Торино", "Аталантой", "Сассуоло" и "Фиорентиной" соответственно. Также выиграла и "Рома", которая была сильнее "Эмполи".
"Торино" - "Ювентус" 0:1 (0:0)
Гол: Локателли, 86 - 0:1
"Сассуоло" - "Интер" 1:2 (1:0)
Голы: Берарди (с пенальти), 22 - 1:0, Джеко, 58 - 1:1, Мартинес (с пенальти), 78 - 1:2
"Салернитана" – "Дженоа" - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 66 Джурич.
"Болонья" - "Лацио" - 3:0 (2:0)
Голы: Барроу, 14 - 1:0, Теате, 17 - 2:0, Хики, 68 - 3:0.
"Рома" – "Эмполи" - 2:0 (1:0)
Голы: Пеллегрини, 42 - 1:0, Мхитарян, 48 - 2:0
"Фиорентина" Флоренция – "Наполи" Неаполь - 1:2 (1:1)
Голы: Мартинес, 28 - 1:0, Лосано, 38 - 1:1, Ррахмани, 50 - 1:2
"Аталанта" – "Милан" - 2:3 (0:2)
Голы: Калабрия, 1 - 0:1, Тонали, 42 - 0:2, Рафаэл Леау, 78 - 0:3, Сапата, 86 (с пенальти) - 1:3, Пашалич, 90+4 - 2:3
"Верона" – "Специя" - 4:0 (3:0)
Голы: Симеоне, 4 - 1:0, Фараони, 15 - 2:0, Капрари, 42 - 3:0, Бесса, 71 - 4:0
"Сампдория" – "Удинезе" - 3:3 (1:2)
Голы: Перейра, 15 - 0:1, Ларсен, 24 (автогол) - 1:1, Бету, 43 - 1:2, Квальярелла, 48 (с пенальти) - 2:2, Кандрева, 69 - 3:2, Форестьери, 82 - 3:3
"Кальяри" – "Венеция" - 1:1 (1:0)
Голы: Кейта Бальде, 19 - 1:0, Бузио, 90 - 1:1
Положение команд: "Наполи" - 21, "Милан" - 19, "Интер" - 17, "Рома" - 15, "Фиорентина" - 12, "Лацио", "Ювентус", "Аталанта", "Болонья" - 11, "Эмполи" - 9, "Торино", "Верона", "Удинезе" - 8, "Сассуоло" - 7, "Сампдория" - 6, "Дженоа", "Венеция" - 5, "Салернитана", "Специя" - 4, "Кальяри" - 3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17