Победы "Зенита" и "Динамо", неудача "Спартака": все результаты 3-го тура РПЛ
Завершился 3-й тур РПЛ.
Из основных событий стоит отметить поражение "Спартака" от "Нижнего Новгорода", победу "Динамо" над ЦСКА и "Зенита" над "Краснодаром", а также первую игру "Ростова" под руководством Юрия Семина.
"Уфа" - "Локомотив" - 1:1
Голы: 1:0 – 45+8, пенальти Иванов, 1:1 – 73 Лисакович.
"Зенит" – "Краснодар" - 3:2
Голы: 1:0 – 9 Азмун, 1:1 – 24 Кордоба, 2:1 – 35 Азмун, 3:1 – 44 Ерохин, 3:2 – 76 Спайич.
"Арсенал Тула" – "Крылья Советов" - 2:1
Голы: 1:0 – 3 Давиташвили, 2:0 – 45 Хлусевич, 2:1 – 49, пенальти Сергеев.
"Спартак" - "Нижний Новгород" 1:2
Голы: Гоцук, 4 - 0:1, Козлов, 16 - 0:2, Понсе, 85 - 1:2
"Химки" - "Ростов" - 1:1
Голы: Комличенко, 14 - 0:1, Глушаков, 70 - 1:1 (пенальти).
"Динамо" - ЦСКА - 2:1
Голы: Эджуке, 8 - 0:1, Фомин, 58 - 1:1 (пенальти), Фомин, 73 - 2:1.
"Рубин" - "Ахмат" - 2:1
Голы: Уткин, 30 - 0:1, Хакшабанович, 58 - 1:1, Абильгор, 86 - 2:1.
"Сочи" - "Урал" 2:0
Голы: Попов, 8 - 1:0, Нобоа (пен), 71 - 2:0
Турнирное положение: "Зенит" (9), "Рубин" (9), "Динамо" (9), "Локомотив" (7), "Нижний Новгород" (7), "Сочи" (6), "Химки" (4), "Краснодар" (3), "Ахмат" (3), ЦСКА (3), "Спартак" (3), "Арсенал" (3), "Уфа" (1), "Ростов" (1), "Урал" (1), "Крылья Советов" (0).
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