Победы "Зенита" и "Динамо", поражение "Локомотива" и спасение "Спартака": все результаты 16-го тура РПЛ

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить победы "Динамо" и "Зенита", неожиданное поражение "Локомотива" и спасение "Спартака" в матче с "Уфой".

27 ноября, суббота

"Урал" - "Сочи" - 1:1

"Ахмат" - "Ростов" - 2:0

"Химки" - "Краснодар" - 3:3

28 ноября, воскресенье

"Нижний Новгород" - "Крылья Советов" - 0:0

"Рубин" - "Динамо" - 2:3

ЦСКА - "Зенит" - 1:3

29 ноября, понедельник

"Уфа" - "Спартак" - 1:1

"Арсенал" - "Локомотив" - 3:1

Положение команд: "Зенит" - 36; "Динамо" - 32; "Сочи" - 28; "Локомотив", "Краснодар" - 26; ЦСКА, "Ахмат", "Крылья Советов" - 24; "Рубин" - 22; "Спартак" - 20; "Ростов" - 17; "Арсенал", "Уфа" - 16; "Нижний Новгород" - 15; "Химки" - 14; "Урал" - 13.

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