Победы "Зенита" над "Рубином" и ЦСКА над "Спартаком", ничья "Локомотива" и поражения "Сочи" и "Ростова": все результаты 8-го тура РПЛ

Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

В Российской Премьер-Лиге прошел 8-й тур.

"Зенит" Семака впервые победил команду Леонида Слуцкого, "Спартак" проиграл в московском дерби ЦСКА, "Локомотив" неожиданно оступился в матче с "Уралом", а "Динамо" обыграл на выезде "Сочи".

18 сентября

"Уфа" - "Химки" - 3:2

"Крылья Советов" - "Ростов" - 4:2

"Ахмат" - "Краснодар" - 0:2

19 сентября

"Нижний Новгород" - "Арсенал" - 2:3

"Сочи" - "Динамо" - 0:1

20 сентября

"Урал" - "Локомотив" - 0:0

"Рубин" - "Зенит" - 1:3

ЦСКА - "Спартак" 1:0

Положение команд: "Зенит" - 20; "Динамо", "Локомотив" - 16; "Сочи" - 15; "Рубин" - 14; "Краснодар", ЦСКА - 13; "Нижний Новгород" - 11; "Спартак", "Крылья Советов" - 10; "Ахмат" - 9; "Уфа", "Арсенал" - 8; "Ростов", "Химки" - 6; "Урал" - 3.

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