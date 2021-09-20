Победы "Зенита" над "Рубином" и ЦСКА над "Спартаком", ничья "Локомотива" и поражения "Сочи" и "Ростова": все результаты 8-го тура РПЛ
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
В Российской Премьер-Лиге прошел 8-й тур.
"Зенит" Семака впервые победил команду Леонида Слуцкого, "Спартак" проиграл в московском дерби ЦСКА, "Локомотив" неожиданно оступился в матче с "Уралом", а "Динамо" обыграл на выезде "Сочи".
18 сентября
"Уфа" - "Химки" - 3:2
"Крылья Советов" - "Ростов" - 4:2
"Ахмат" - "Краснодар" - 0:2
19 сентября
"Нижний Новгород" - "Арсенал" - 2:3
"Сочи" - "Динамо" - 0:1
20 сентября
"Урал" - "Локомотив" - 0:0
"Рубин" - "Зенит" - 1:3
ЦСКА - "Спартак" 1:0
Положение команд: "Зенит" - 20; "Динамо", "Локомотив" - 16; "Сочи" - 15; "Рубин" - 14; "Краснодар", ЦСКА - 13; "Нижний Новгород" - 11; "Спартак", "Крылья Советов" - 10; "Ахмат" - 9; "Уфа", "Арсенал" - 8; "Ростов", "Химки" - 6; "Урал" - 3.
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