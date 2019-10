Побеждай или уходи: разбираем главные моменты вокруг центрального матча недели между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем"

"Манчестер Юнайтед" подходит к северо-западного дерби настолько большим аутсайдером, как никогда в последние 25 лет. Нынешний "Ливерпуль" – одна из сильнейших команд мира. В начале сезона "мерсисайдцы" еще и набрали феерическую форму: максимум очков в 8 стартовых турах, чемпионская ментальность, вся основа здоровая (даже Алиссон и Матип вернулись из лазарета). У МЮ наоборот все печально. Уровень состав банально не соответствует претензиям на ТОП-4. Рэшфорд, на которого сделали ставку в роли главного бомбардира, демонстрирует плохую игру. Единственный козырь атаки в виде контрвыпадов не работает из-за травм ключевых исполнителей. В то же время Сульшер – самый слабый тренер клуба в эпоху после Фергюсона. Ко всему от "дьяволов" отвернулась удача – команда все же играет не на 12-е место в таблице с двумя очками от зоны вылета. Объединенная топ-11 из игроков "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" перед отчетным дерби от Sky Sports, в которой представлены только парни Клоппа, можно воспринимать троллинг. Но кто из современного состава "манкунианцев" превосходит по позициям "мерсисайдского" визави? Погба и Де Хеа травмированы, Магуайр начал в МЮ солидно, но Матип в первых турах ничем не хуже, и только Ван Биссака и Мактоминей, возможно, сейчас могут претендовать на места Трента и Хендерсона соответственно. Впрочем, "Манчестер Юнайтед" не может быть столь безнадежным, даже в его случае можно найти некоторые аргументы в пользу пусть и сенсационной, но все же победы.

Быстрый гол подарит МЮ удобный сценарий. В позиционных атаках коллектив Сульшера очень слаб и примитивен, а контратаки дают шансы хоть что-то создать у чужих ворот. Именно так "красные" разгромили в первом туре "Челси". С выздоровлением Марсиаля (под вопросом на воскресное дерби) быстрые выпады снова будут представлять угрозу. При этом "дьяволы" хорошо себя показывают непосредственно в обороне. Команда относительно мало пропускает (гол за матч) и меньше всех в АПЛ позволяет создавать у своих ворот (0.77 xGA за матч). Новички Магуайр и Ван Биссака обошлись в баснословные деньги, однако реально добавили надежности. Аарон – лидер чемпионата по среднему количеству отборов за игру (5.2), а тренерский штаб ожидает его возвращения из лазарета как раз на "Ливерпуль". Линделёф также полностью восстановился. Слева в обороне дыру может закрыть Туанзебе, который хорошо сдержал Пепе в недавнем поединке с "Арсеналом", хотя и допустил одну грубую ошибку. Поэтому Салах и Мане рискуют столкнуться с серьезным противодействием на флангах. Мы не знаем, какой "Ливерпуль" в текущей АПЛ, когда уступает в счете. Команда догоняла соперников лишь 2.7% игрового времени за 8 туров.

Manchester United have a long list of players who are injured or doubts ahead of their game against Liverpool...

❓ Martial

❓ Wan Bissaka

❌ De Gea

❌ Pogba



Itakuwaje sasa? pic.twitter.com/9Y2Zqjy8Kq