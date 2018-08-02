Побить исторический максимум: "Уфа" встретится с "Домжале" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы

"Домжале" – "Уфа"

Стадион: "Спортны Парк" (Нова Горица, Словения)

Начало матча: 21:30

Главный арбитр: Арнольд Хантер (Северная Ирландия)

2 августа ФК "Уфа" проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против словенского "Домжале". Первая встреча в России завершилась со счетом 0:0, а значит противостояние, которое пройдет в словенском городе Нова Горица, дает больше перспектив именно команде из РПЛ.

С первого взгляда все абсолютно не так, ведь дома "Уфа" не показала сверхъестественного футбола, проиграв словенцам по некоторым статистическим показателям, и ничью 0:0 стоит считать больше как достижение, чем как провал. Однако, выездные матчи тем и прекрасны, что если ты не пропустил дома, но сумел забить в ответном матче, твои шансы на проход дальше существенно возрастают. Правило гостевого гола, который считается за полтора, еще никто не отменял. Так что главной задачей подопечных Сергея Томарова будет забить мяч. Тогда уж пойдет повеселей, учитывая уфинскую схему с пятью защитниками.

В последние два сезона "Домжале" немного улучшил свою статистику выступлений в еврокубках. Год назад команда и вовсе могла дойти до группового этапа Лиге Европы, но в четвертом (последнем) раунде квалификации уступила французскому "Марселю" с общим счетом 1:4. А еще годом ранее в третьем отборочном раунде словенцы не выстояли перед "Вест Хэмом" (2:4). Стоит сказать, что пока "Домжале" весьма успешен в еврокубках, когда речь заходит о командах с территорий бывшего СССР. Так в сезоне 2016/17 словенцы прошли белорусский "Шахтер" (3:2), а в прошлом году не оставили шансов эстонской "Флоре" (5:2).

В этом году словенский клуб начал Лигу Европы не очень уверенно. В первом раунде квалификации подопечные Симона Рожмана лишь за счет гостевого гола прошли боснийский "Широки Бриег" (3:3). В национальном чемпионате все куда лучше – два матча, шесть очков, общий счет 5:1. Начало отличное!

А вот "Уфа" в этом сезоне пока не забивает, но и не пропускает. Первый матч с "Домжале" оказался "сухим", как и встреча первого тура РПЛ против "Локомотива". Справедливости ради, здесь уфинцы могли оформить свой первый гол в сезоне, но за действующих чемпионов сыграл вратарь Гильерме, который вытащил пенальти на последних секундах.

Проход дальше даст обеим командам хорошие перспективы на плей-офф, ведь в следующем раунде победителю нашей пары придется играть с триумфатором противостояния венгерского "Гонведа" и люксембургского "Прогресса". Первый матч завершился минимальной победой венгерской команды – 1:0.

Интересные факты перед противостоянием "Домжале" и "Уфы"

В прошлой встрече "Уфа" прервала феноменальную 30-матчевую серию "Домжале", когда те непременно забивали.

"Домжале" выиграл 5 из 8 последних домашних еврокубковых встреч.

"Домжале" уже 6 встреч подряд не выигрывает в Лиге Европы. Последний раз словенцы обыгрывали "Фрайбург" в третьем квалификационном раунде прошлого сезона.

"Домжале" еще никогда не вылетал из еврокубков от представителей территории бывшего СССР.

Ориентировочные составы

"Домжале": Милич – Широк, Добровольц, Клеменчич, Мелняк – Хусмани, Черин – Кирм, Ибричич, Ибраими – Бизяк.

"Уфа": Беленов – Живоглядов, Неделчару, Табидзе, Тумасян, Йокич – Пауревич, Салатич – Обляков, Сли – Кротов.

Прогноз на матч

Учитывая, что "Уфа" еще не пропускала в текущем сезоне, мы можем рассчитывать, что она продолжит свою удачную серию и в Словении. А если так, то шансы на проход достаточно внушительные. Не стоит ожидать, что матч получится очень качественным или очень результативным. Скорее всего, исход решит одна единственная ошибка. Счет 0:1 в пользу "Уфы" видится вполне реальным.

Букмекеры иного мнения. Они фаворитом встречи и всего противостояния считают "Домжале". Коэффициент на победу словенцев – 2,5, в то время как шансы россиян котируются в районе 3,3. Если основное время снова закончится вничью, то поставленные деньги можно умножить в 3 раза.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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