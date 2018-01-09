Побороться за Асенсио следующим летом будут готовы два европейских гранда

Побороться за вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио следующим летом будут готовы два европейских топ-клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, предпринять попытки заполучить 21-летнего игрока "сливочных" планируют английский "Манчестер Сити" и туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Асенсио забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за "Реал".

Напомним, летом "Реал" могут покинуть сразу пять игроков. | soccernews.ru