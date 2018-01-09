Побороться за Асенсио следующим летом будут готовы два европейских гранда

Теги марко асенсиоювентусреал мадридманчестер сити

Побороться за Асенсио следующим летом будут готовы два европейских грандаПобороться за вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио следующим летом будут готовы два европейских топ-клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, предпринять попытки заполучить 21-летнего игрока "сливочных" планируют английский "Манчестер Сити" и туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Асенсио забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за "Реал".

Напомним, летом "Реал" могут покинуть сразу пять игроков. | soccernews.ru

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