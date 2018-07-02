Побороться за Иско готовы пять клубов

Побороться за полузащитника мадридского "Реала" Иско этим летом готовы сразу пять клубов, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что на 26-летнего хавбека "сливочных" претендуют "Манчестер Сити", "Ливерпуль", лондонский "Челси", мюнхенская "Бавария" и ПСЖ.

В прошлом сезоне Иско забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с обменом Роналду в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru