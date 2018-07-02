Побороться за Иско готовы пять клубов

Теги манчестер ситиреал мадридисколиверпульчелсипсжбавария мюнхен

Побороться за Иско готовы пять клубовПобороться за полузащитника мадридского "Реала" Иско этим летом готовы сразу пять клубов, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что на 26-летнего хавбека "сливочных" претендуют "Манчестер Сити", "Ливерпуль", лондонский "Челси", мюнхенская "Бавария" и ПСЖ.

В прошлом сезоне Иско забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за "Реал".

Напомним,  "Реал" рассматривает вариант с обменом Роналду в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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