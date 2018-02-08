Побороться за Иско могут восемь европейских топ-клубов

Побороться за полузащитника мадридского "Реала" Иско могут сразу восемь европейских топ-клубов, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, следующим летом заявить о своих претензиях на 25-летнего хавбека "сливочных" могут лондонские "Челси" и "Арсенал", манчестерские "Юнайтед" и "Сити", "Ливерпуль", ПСЖ, мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Иско забил 7 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за "Реал".

Напомним, "Реал" уже определился с заменой для Иско. | soccernews.ru