Побороться за Модрича готовы пять европейских топ-клубов

За полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича готовы побороться пять европейских топ-клубов, информирует испанская пресса.

Так, в подписании 32-летнего хавбека "сливочных" заинтересованы "Манчестер Юнайтед", лондонские "Тоттенхэм" и "Арсенал", ПСЖ и туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Реал".

Напомним, "Реал" начал поиски замены Модричу. | soccernews.ru