Побороться за Модрича готовы пять европейских топ-клубов

Теги лука модричреал мадрид

Побороться за Модрича готовы пять европейских топ-клубовЗа полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича готовы побороться пять европейских топ-клубов, информирует испанская пресса.

Так, в подписании 32-летнего хавбека "сливочных" заинтересованы "Манчестер Юнайтед", лондонские "Тоттенхэм" и "Арсенал", ПСЖ и туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Реал".

Напомним, "Реал" начал поиски замены Модричу. | soccernews.ru

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3 Ливерпуль 31 63
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5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
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