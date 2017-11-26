Побороться за Обамеянга готовы три европейских топ-клуба

Побороться за форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга будут готовы сразу три европейских топ-клуба.

Так, по сведениям Bild, предпринять попытки подписать 28-летнего нападающего в случае, если он будет выставлен "шершнями" на трансфер в январе, намерены мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и итальянский "Милан".

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи в 19 играх за "Боруссию".

Напомним, Обамеянг повторил рекорд Бундеслиги по результативности среди африканцев. | soccernews.ru