Побороться за Обамеянга готовы три европейских топ-клуба

Теги боруссия дортмундпьер-эмерик обамеянгреал мадридбарселонамилан

Побороться за Обамеянга готовы три европейских топ-клубаПобороться за форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга будут готовы сразу три европейских топ-клуба.

Так, по сведениям Bild, предпринять попытки подписать 28-летнего нападающего в случае, если он будет выставлен "шершнями" на трансфер в январе, намерены мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и итальянский "Милан".

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи в 19 играх за "Боруссию".

Напомним, Обамеянг повторил рекорд Бундеслиги по результативности среди африканцев. | soccernews.ru

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