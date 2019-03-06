Поцелованные Богом: "Аякс" разгромил "Реал" на "Бернабеу" и пробился в четвертьфинал ЛЧ

Несколько минут назад на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершилось увлекательное ответное противостояние 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Аяксом". В первой встрече команды разошлись со счетом 2:1 в пользу "сливочных", но послевкусие того матча оказалось скорее горьким, так как (а) "Реал" показал далеко не лучшую игру и был буквально смят нидерландцами, спасаясь лишь за счет нереализации подопечных Эрика тен Хага и (б) потерял Серхио Рамоса на ответное противостояние. Дисквалификация испанского капитана королевского клуба действительно виделась из разряда ключевых, так как даже с ним "сливочные" часто испытывают колоссальные проблемы в обороне, не говоря уже о тех встречах, где Рамоса не было. Кроме всего прочего, не могло не отразится на общем настрое подопечных Солари и два Эль-Классико, проигранные "Барселоне" с общим счетом 4:0.

Уже на 4 минуте "Реал" мог хоронить большую часть интриги, которая все еще оставалась после первого матча. Вторая волна атаки после подачи с углового завершилась навесом с правого фланга в исполнении Лукаса Васкеса, которую мог завершать Рафаэль Варан. Француз отклеился от Мазрауи, пробил головой, но игровой снаряд угодил в перекладину. Буквально через 2 минуты королевский клуб пожалел о такой расточительности, так как счет на табло был уже не в их пользу. Вбрасывание аута в центре поля закончилось тем, что Душан Тадич отобрал мяч у Тони Крооса, добежал до чужой штрафной и откатил мяч назад под удар Хакиму Зийеху. Марокканец не растерялся и первым касанием исполнил обводящий удар точно в дальний угол ворот Куртуа – 0:1.

На 18 минуте общая схема первого гола повторилась. Сначала Варан ногой бил по воротам Онана с ближней дистанции после подачи с углового, а буквально в следующей атаке "Аяксу" удалось быстро доставить игровой снаряд на чужую половину поля, Душан Тадич, словно танк, побежал к чужим воротам, по пути успешно исполнив финт Зидана в противостоянии с полузащитниками, и выдал прекрасную проникающую передачу в штрафную на Давида Нереса. Бразилец оторвался от защитника, обвел Куртуа и забил мяч в пустые ворота – 0:2. События развивались абсолютно феноменально, так как уже к 20 минуте "Аякс" был фаворитом пары, ведя в счете по сумме двух матчей, а Тадич стал лучшим атакующим игроком Лиги Чемпионов – он поучаствовал в большем количестве голов, чем кто либо в этом сезоне (8).

Полная потеря преимущества и надобность отыгрываться заставили "Реал" все чаще пытаться находить зоны на чужой половине поля и лезть вперед, что давало "аяксидам" дополнительные маневры для быстрых выпадов. На 22 минуте Давид Нерес получил пас из глубины, ворвался в штрафную площадь, и пытался переиграть Куртуа "парашютом" в дальний угол, но не получилось – игровой снаряд полетел чуть правее штанги. Не менее опасно атаковал Хаким Зийех – на 33 минуте атакующий полузащитник смог нанести удар с самого края штрафной площадке, но вратарь королевского клуба в прыжке не дал "ядру" залететь в дальний нижний угол. Справедливости ради, стоит отметить, что "сливочные" также активно искали свои моменты и, пожалуй, наиграли на гол в первом тайме. На 42 минуте Гарет Бейл сумел ворваться в штрафную по левому краю и пытался запустить игровой снаряд между рук Онаны с острого угла, но вместо этого королевский клуб оформил уже второй каркас ворот в тайме.

Во второй 45-минутке "Реал" попытался сделать игру более острой, полез вперед, создал несколько моментов, но в итоге следующий гол все равно забили "божьи сыновья". На 62 минуте Мазрауи выгрыз мяч в центре поля, после чего на ворота королевского клуба понеслась быстрая, сносящая все на своем пути волна контратаки, которая достигла Тадича на линии штрафной и тот невероятно точным ударом послал игровой снаряд в ближнюю "девятку" ворот Куртуа. Арбитр с помощью VAR несколько минут смотрел на то, пересек ли мяч линию поля в момент борьбы в центре поля, но в итоге решил засчитать взятие ворот – 0:3. Ситуация была близка к критичной, но через 4 минуты "сливочные" вернулись в игру благодаря Марко Асенсио. Испанец воспользовался прострельной передачей Регилона в районе 11-метровой отметки и первым касанием пробил в дальний нижний угол – Онана стремился достать игровой снаряд, но тот полетел настолько точно, что даже зацепил штангу – 1:3.

Радость Солари и компании была совершенно недолгой, ведь на 72 минуте "аяксиды" заработали штрафной на левом фланге и блистательно использовали момент. Мастер стандартов Лассе Шоне исполнил невероятный заброс на дальнюю штангу, после которого мяч миновал всех и опустился точно под дальнюю "девятку". Этот мяч стал очень красивой точкой двухматчевого противостояния, в котором молодые атакующие парни Эрика тен Хага прошли кризисный "Реал". В конце встречи оба коллектива имели моменты, чтобы забить еще, в особенности Хаким Зийех промазал с метра, но и 1:4 – это достойная вишенка на торте 1/8 финала Лиги Чемпионов. Непосредственно после матча наши коллеги начнут выискивать интересные факты, которые сопутствуют этому противостоянию, а мы лишь поздравим "Аякс" и пожелаем голландцам выдать концерт и в четвертьфинале.

"Реал" – "Аякс" – 1:4

Голы: Зийех, 7 – 0:1; Нерес, 18 – 0:2; Тадич, 62 – 0:3; Асенсио, 70 – 1:3; Шоне, 72 – 1:4.

Удаление: Начо, 90+3

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Варан, Начо, Ригелон – Каземиро (Вальверде, 87), Модрич, Кроос – Винисиус (Жуниор, 35), Васкес (Бэйл, 29), Бензема.

"Аякс": Онана – Мазрауи (Велтман, 80), Де Лигт, Блинд, Тальяфико – Де Йонг, Шоне (де Вит, 73), Ван де Бек – Нерес (Долберг, 74), Зийех, Тадич.