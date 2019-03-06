Поцелованные Богом: "Аякс" разгромил "Реал" на "Бернабеу" и пробился в четвертьфинал ЛЧ

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Поцелованные Богом: "Аякс" разгромил "Реал" на "Бернабеу" и пробился в четвертьфинал ЛЧ

Несколько минут назад на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершилось увлекательное ответное противостояние 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Аяксом". В первой встрече команды разошлись со счетом 2:1 в пользу "сливочных", но послевкусие того матча оказалось скорее горьким, так как (а) "Реал" показал далеко не лучшую игру и был буквально смят нидерландцами, спасаясь лишь за счет нереализации подопечных Эрика тен Хага и (б) потерял Серхио Рамоса на ответное противостояние. Дисквалификация испанского капитана королевского клуба действительно виделась из разряда ключевых, так как даже с ним "сливочные" часто испытывают колоссальные проблемы в обороне, не говоря уже о тех встречах, где Рамоса не было. Кроме всего прочего, не могло не отразится на общем настрое подопечных Солари и два Эль-Классико, проигранные "Барселоне" с общим счетом 4:0.

Уже на 4 минуте "Реал" мог хоронить большую часть интриги, которая все еще оставалась после первого матча. Вторая волна атаки после подачи с углового завершилась навесом с правого фланга в исполнении Лукаса Васкеса, которую мог завершать Рафаэль Варан. Француз отклеился от Мазрауи, пробил головой, но игровой снаряд угодил в перекладину. Буквально через 2 минуты королевский клуб пожалел о такой расточительности, так как счет на табло был уже не в их пользу. Вбрасывание аута в центре поля закончилось тем, что Душан Тадич отобрал мяч у Тони Крооса, добежал до чужой штрафной и откатил мяч назад под удар Хакиму Зийеху. Марокканец не растерялся и первым касанием исполнил обводящий удар точно в дальний угол ворот Куртуа – 0:1.

На 18 минуте общая схема первого гола повторилась. Сначала Варан ногой бил по воротам Онана с ближней дистанции после подачи с углового, а буквально в следующей атаке "Аяксу" удалось быстро доставить игровой снаряд на чужую половину поля, Душан Тадич, словно танк, побежал к чужим воротам, по пути успешно исполнив финт Зидана в противостоянии с полузащитниками, и выдал прекрасную проникающую передачу в штрафную на Давида Нереса. Бразилец оторвался от защитника, обвел Куртуа и забил мяч в пустые ворота – 0:2. События развивались абсолютно феноменально, так как уже к 20 минуте "Аякс" был фаворитом пары, ведя в счете по сумме двух матчей, а Тадич стал лучшим атакующим игроком Лиги Чемпионов – он поучаствовал в большем количестве голов, чем кто либо в этом сезоне (8).

Полная потеря преимущества и надобность отыгрываться заставили "Реал" все чаще пытаться находить зоны на чужой половине поля и лезть вперед, что давало "аяксидам" дополнительные маневры для быстрых выпадов. На 22 минуте Давид Нерес получил пас из глубины, ворвался в штрафную площадь, и пытался переиграть Куртуа "парашютом" в дальний угол, но не получилось – игровой снаряд полетел чуть правее штанги. Не менее опасно атаковал Хаким Зийех – на 33 минуте атакующий полузащитник смог нанести удар с самого края штрафной площадке, но вратарь королевского клуба в прыжке не дал "ядру" залететь в дальний нижний угол. Справедливости ради, стоит отметить, что "сливочные" также активно искали свои моменты и, пожалуй, наиграли на гол в первом тайме. На 42 минуте Гарет Бейл сумел ворваться в штрафную по левому краю и пытался запустить игровой снаряд между рук Онаны с острого угла, но вместо этого королевский клуб оформил уже второй каркас ворот в тайме.

Во второй 45-минутке "Реал" попытался сделать игру более острой, полез вперед, создал несколько моментов, но в итоге следующий гол все равно забили "божьи сыновья". На 62 минуте Мазрауи выгрыз мяч в центре поля, после чего на ворота королевского клуба понеслась быстрая, сносящая все на своем пути волна контратаки, которая достигла Тадича на линии штрафной и тот невероятно точным ударом послал игровой снаряд в ближнюю "девятку" ворот Куртуа. Арбитр с помощью VAR несколько минут смотрел на то, пересек ли мяч линию поля в момент борьбы в центре поля, но в итоге решил засчитать взятие ворот – 0:3. Ситуация была близка к критичной, но через 4 минуты "сливочные" вернулись в игру благодаря Марко Асенсио. Испанец воспользовался прострельной передачей Регилона в районе 11-метровой отметки и первым касанием пробил в дальний нижний угол – Онана стремился достать игровой снаряд, но тот полетел настолько точно, что даже зацепил штангу – 1:3.

Радость Солари и компании была совершенно недолгой, ведь на 72 минуте "аяксиды" заработали штрафной на левом фланге и блистательно использовали момент. Мастер стандартов Лассе Шоне исполнил невероятный заброс на дальнюю штангу, после которого мяч миновал всех и опустился точно под дальнюю "девятку". Этот мяч стал очень красивой точкой двухматчевого противостояния, в котором молодые атакующие парни Эрика тен Хага прошли кризисный "Реал". В конце встречи оба коллектива имели моменты, чтобы забить еще, в особенности Хаким Зийех промазал с метра, но и 1:4 – это достойная вишенка на торте 1/8 финала Лиги Чемпионов. Непосредственно после матча наши коллеги начнут выискивать интересные факты, которые сопутствуют этому противостоянию, а мы лишь поздравим "Аякс" и пожелаем голландцам выдать концерт и в четвертьфинале.

"Реал" – "Аякс" – 1:4

Голы: Зийех, 7 – 0:1; Нерес, 18 – 0:2; Тадич, 62 – 0:3; Асенсио, 70 – 1:3; Шоне, 72 – 1:4.

Удаление: Начо, 90+3

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Варан, Начо, Ригелон – Каземиро (Вальверде, 87), Модрич, Кроос – Винисиус (Жуниор, 35), Васкес (Бэйл, 29), Бензема.

"Аякс": Онана – Мазрауи (Велтман, 80), Де Лигт, Блинд, Тальяфико – Де Йонг, Шоне (де Вит, 73), Ван де Бек – Нерес (Долберг, 74), Зийех, Тадич.

Игорь Малиенко soccernews.ru

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Под новостями о победах Барселоны, этих конченных столько не набирается как здесь)

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Когда Реал проигрывает, приходят две беды. 1. Сам факт поражения сливочных, 2 . Под новостью собирается целый взвод злорадствующих выродков, которые даже победе своей команды, меньше радуются, чем поражению Мадрида)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

За неделю три турнира профукали))) "лучшая" команда мира с "лучшим" игроком)))...........Вобщем наконец-то настигло наказание этот пафосный сброд!

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BARCAMAN
BARCAMAN

Унизили сливочных, Аякс с победой, здорово сыграли. Обыграть Реал в его же берлоге 4 - 1 это вам не мелочь по карманам тырить!

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МАДРИД
МАДРИД

Серёжа Рамос: я получил эту карточку сознательно, что-бы не участвовать в этом порно.

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АНАЛДУ

АХАХАХАХАХА!!!!!!!!!!! Опустили сливочную ПОМОЙКУ третий раз за 10 дней в Мадриде)))))

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

" Судьи тащат Реал")) Аякс с победой, хоть и не они по сути обыграли Реал. Реал в этом сезоне, громит себя сам. Но по другому никак, иногда кризис полезен. Врятли кто то когда нибудь выиграет лч три раза подряд, для остальных даже два раза не реально. Теперь действительно не понятно, кто выиграет кубок в этом году, ясно лишь что не Барса, для которой четверть финал потолок, а полуфинал - предел мечтаний. Hala Madrid! Всех болел Аякса ( кроме мусорного быдла Zenden'a) с победой!

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zenden 1985
zenden 1985

утрись опущеный)))))))))

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Щас бы конченному быдлу вроде тебя, кого то опущенным называть. Иди в лес на радостях, постреляй себе подобных. Я не думаю, что Аяка посвятил победу тебе и тебе подобному сброду. Любой нормальный клуб, наоборот старается откреститься от была.

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zenden 1985
zenden 1985

)))))))) вякает диванный воин)))) вякай, вякай опущенец, хоть посмеюсь перед сном))))))

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Если вдруг когда нибудь, нам доведется пересечься, утрешься ты) А пока смейся быдло, пока можешь)

zenden 1985
zenden 1985

Йяхуууууууууууууууууууууу! Просто здорово, давно я такой кайф не получал. Все футболисты Аякса просто умницы! Есть все таки футбольный бог! Сегодня я один из самых счастливых людей на планете!

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