Почему арбитр засчитал гол Мбаппе в финале Лиги наций?

1 Теги испанияфранциякилиан мбаппеэрик гарсиясерхио бускетс

Почему арбитр засчитал гол Мбаппе в финале Лиги наций?

Фото: кадр из трансляции матча Испания - Франция

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил победный гол в финальном матче Лиги наций УЕФА с командой Испании (2:1).

Форвард отличился на 79-й минуте, но в момент передачи от партнера он находился в офсайде. Впрочем, арбитр не зафиксировал положение "вне игры", так как мяча коснулся защитник испанцев Эрик Гарсия. Дело в том, что Гарсия намеренно играл в мяч и это не было рикошетом.

Впрочем, испанцы остались недовольными таким решением арбитра.

"Судья сказал, что Гарсия сыграл в мяч, а это отменяет офсайд. Но Эрик играл по мячу, так как иначе он достался бы Мбаппе, который был в офсайде. Это не имеет смысла!" - сказал Серхио Бускетс.

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