Почему арбитр засчитал гол Мбаппе в финале Лиги наций?
Фото: кадр из трансляции матча Испания - Франция
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил победный гол в финальном матче Лиги наций УЕФА с командой Испании (2:1).
Форвард отличился на 79-й минуте, но в момент передачи от партнера он находился в офсайде. Впрочем, арбитр не зафиксировал положение "вне игры", так как мяча коснулся защитник испанцев Эрик Гарсия. Дело в том, что Гарсия намеренно играл в мяч и это не было рикошетом.
Впрочем, испанцы остались недовольными таким решением арбитра.
"Судья сказал, что Гарсия сыграл в мяч, а это отменяет офсайд. Но Эрик играл по мячу, так как иначе он достался бы Мбаппе, который был в офсайде. Это не имеет смысла!" - сказал Серхио Бускетс.
Не пропустите: Назван лучший игрок финала Лиги наций. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 10 октября
-
1
Почему арбитр засчитал гол Мбаппе в финале Лиги наций?
-
Бензема — лучший игрок финала Лиги наций
-
Назван лучший игрок финала четырех Лиги наций
-
Роберто Мартинес высказался о возможном назначении в "Барселону"
-
Сергей Ребров стал тренером месяца в азиатском чемпионате
-
Руслан Малиновский высказался о невызове в сборную Украины
-
Франция стала победителем Лиги наций
-
Это’О оценил игру "Барселоны" на старте сезона
-
Кассано назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Варана
-
Тренер сборной Бельгии назвал причину поражения от Италии
-
Гризманн провел юбилейный матч за сборную Франции
-
Симеоне ярко высказался об уровне АПЛ
-
Жена хавбека "Спартака" Умярова рассказала, заключали ли они с мужем брачный контракт
-
Неймар рассказал о самой страшной травме в своей карьере
-
Карпин оценил шансы России в матче со Словенией
-
Модрич высказался о попадании в число претендентов на "Золотой мяч"
-
Бэйл рассказал, кто в "Реале" лучше всех играет в гольф
-
Смородская высказалась о назначении Гисдоля в "Локомотив"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14