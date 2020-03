Почему Дитмара Хоппа называют "сином женщины легкого поведения"? Владелец "Хоффенхайма" поднимает немецкий футбол, но встречае сопротивление фанатов

Центральной темой 24 тура Бундеслиги стал скандал вокруг владельца "Хоффенхайма" Дитмара Хоппа. Фанаты "Баварии" его изрядно оскорбили, и вся европейская пресса пришла в недоумение по этому поводу. Претензии фанов оказались понятными, но все не так уж просто. Мы проанализировали материалы иностранных СМИ и разобрались, в чем же виноват Дитмар Хопп!

Что вообще случилось?

"Бавария" приехала к "Хоффенхайму" и легко разнесла соперника. В середине второго тайма при счете 0:6 акценты матча резко изменились – прекрасная игра "Баварии" отошла на второй план, а главной темой стали баннеры на гостевой трибуне с образами Дитмара Хоппа. Владельца "Хоффенхайм"а назвали "сыном шлюхи". Согласно рекомендациям, арбитр дважды останавливал матч. Футболисты, тренеры и боссы "Баварии" постарались как можно быстрее исправить ситуацию, делая все от себя зависящее. Карл-Хайнц Румменигге подошел к Хоппу и открыто его поддерживал. Салихамиджич, Оливер Кан и разъяренный Ганси Флик пытались угомонить своих фанов перед сектором. Те сняли один баннер, но через несколько минут вывесили другой, не менее оскорбительный. В итоге давление со всех сторон и угроза технического поражения приструнили мюнхенскую публику. Арбитр возобновил матч, однако до финального свистка игры уже не было. Капитаны команд Мануэль Нойер и Бенджамин Хюбнер решили устроить протест. "Бавария" и "Хоффенхайм" прекратили бороться и просто отдавали мяч друг другу, футболисты перепассовывались и ходили группами по полю.

После матча игроки обеих команд аплодисментами выразили максимальное уважение Хоппу. Во всех комментариях и на всех пресс-конференциях игрового дня футболисты, тренеры и менеджеры различных клубов выражали поддержку Дитмару Хоппу и осуждали поведение мюнхенских фанов. Главную вину сбрасывают на большое объединение "Шиккерия", которое рискует потерять статус официального фан-клуба "Баварии" и билеты на все матчи сезона. Футбольная Германия заступилась за жертву травли, а харизматичный наставник "Фрайбурга" Кристиан Штрайх произнес сильное заявление о том, что мир движется не в том направлении. Правда, такое внимание и поддержка Хоппа понятна не всем. Многие спрашивают: почему матчи останавливают, а футболисты устраивают протесты только тогда, когда обидели миллиардера, а расизм, гомофобия и дискриминация "простых смертных" обходится без должного внимания?

Чем провинился Хопп?

В субботу Хоппа оскорбляли на только болельщики "Баварии". Параллельно в Дортмунде фанаты "Боруссии" начали проклинать его в поединке с "Фрайбургом". Через пару часов словесные кинжалы полетели в "Кельне" – во время матча местной команды с "Шальке" также вывесили оскорбительные плакаты против Хоппа. В воскресенье у этому присоединились сторонники "Униона". На прошлой неделе фаны гладбахской "Боруссии" подняли огромный плакат с мишенью на лице бизнесмена, негостеприимно встретив "Хоффенхайм" на своем поле. Обострения, надо сказать, неслучайно! Недавно дортмундскую "Боруссию" строго наказали за очередные выпады в адрес Хоппа – болельщикам запретили посещать выездные матчи с "Хоффенхаймом" на 3 года. Фаны других "традиционных клубов" вступились за "шварцгельбен". Они считают, что коллективные санкции недопустимы. Здесь мы подходим к главному – эти протесты, в первую очередь, направлены против Немецкого футбольного союза (DFB). Баннер на мюнхенской трибуне можно перевести так: "Все по-старому. DFB не держит свое слово. Хопп остается сыном шлюхи". Претензии в том, что DFB нарушил свое обещание. А образы Хоппа сейчас больше инструмент борьбы, чем реальная ненависть к человеку. Мишень на лице – это не призыв убить Дитмара. Это способ выразить свое недовольство его деятельностью, на что фаны, безусловно, имеют право.

"Вам такая ​​формулировка протеста может не нравиться, но мы не имели альтернативы. Это единственный способ привлечь необходимое внимание. Запретив фанам "Боруссии" посещать гостевые матчи против "Хоффенхайма", DFB нарушила слово воздерживаться от коллективных наказаний. Пусть это наказание не касается нас напрямую, но мы видим в таком решении посягательство на права болельщиков. Это оскорбление для нас, которое невозможно проигнорировать", – говорится в заявлении на сайте активных болельщиков "Баварии" из "Шиккерии ". Дитмар Хопп сам раздул конфликт в такой масштаб. Конечно, каждому человеку трудно терпеть обиды (особенно десятилетиями), каждый человек может защищать свою честь, но владелец "Хоффенхайма" мог бы менее болезненно это воспринимать. Та же "Бавария" или тот же DFB сглаживают углы, когда их обижают. На трибунах обзывают всех! Впрочем, кто-то спокойно это воспринимает, кто-то отвечает острыми заявлениями в прессе, а кто-то, как Хопп, подает иски болельщиков и глушит их высокочастотным звуком. Он требует наказания обидчиков, фаны получают штрафы и бани (тоже большой вопрос, почему "сын шлюхи" только в адрес миллиардера выглядит так страшно, эти и даже хуже слова звучат на каждом стадионе тысячи раз), а на следующий матч приносят более жесткий баннер.

here’s the most bizarre thing you’ll see today



Hoffenheim we’re losing 0-6 against Bayern when Bayern’s fans started chanting abuse towards Hoffenheim’s club owner Hopp



the match was suspended for a couple of minutes before the teams agreed to just juggle the ball to each other pic.twitter.com/Nc1kLprdg6