Почему Конте не спешит в "Реал": разбираемся в причинах

Мадридский "Реал" в последнее время является главным ньюсмейкером футбольного мира. Вынесенный из избы (из раздевалки) сор, эпичное фиаско в Эль Класико, увольнение Хулена Лопетеги, который за пять месяцев пустил карьеру в крутое пике, назначение Сантьяго Солари. Королевский клуб на первых страницах, но вряд ли Флорентино Перес рад такому информационному буму вокруг своего клуба - повод не самый положительный.

Мы уже разбирались в инсайдах испанской прессы, анализируя главные различия между уволенным Хуленом Лопетеги и назначенным Сантьяго Солари, а сегодня постараемся вникнуть в причины, по которым в королевский клуб не спешит Антонио Конте. Именно итальянского специалиста называют первым выбором Переса, однако бывший наставник "Ювентуса", "Челси" и сборной Италии не торопится возглавлять "Реал". Есть моменты, которые не устраивают Конте. Да что он вообще себе позволяет? Попробуем разобраться.

Конте не является фанатом "Реала"

Для многих специалистов приглашение из королевского клуба было бы пределом мечтаний, сбывшейся мечтой, на встречу которой надо сделать лишь шаг. Для Конте это не так. Антонио в бытность игроком "Ювентуса" часто противостоял "Реалу" - это были принципиальные битвы, но никакой симпатии к команде из столицы Испании у Конте они не вызвали. Если верить итальянским журналистам, специалист с прохладой относится к "сливочным", а некоторые и вовсе утверждают, что Конте не нравится "Реал" как клуб.

Этот пункт может быть спорным, но он действительно объясняет многое. Лопетеги ради "Реала" рисковал своей карьерой и местом во главе сборной Испании, ибо для него тренерская скамейка "сливочных" была чем-то манящим. Конте же готов рассматривать предложение королевского клуба, но на своих условиях. Не иначе. При этом британские СМИ сообщают, что Антонио гораздо больше нравится "Манчестер Юнайтед" и он бы с энтузиазмом принял приглашение с "Олд Траффорд".

Конте не нравится проект Переса

Представители "Реала" уже неоднократно встречались с Конте и его окружением, представляя специалисту проект развития клуба на ближайшее время. Разумеется, этот проект одобрен Пересом, а значит, в него будет весьма не просто вносить корректировки, учитывая тоталитарные методы управления клубом дона Флорентино. И, как информирует Sky Sports, Конте этот проект не нравится.

Доподлинно неизвестно, что именно включает проект, но по сообщениям прессы, итальянского наставника, в первую очередь, не устраивает план по комплектации команды. Подобные планы существуют практически в каждом клубе, они предполагают ориентировочные составы на каждый следующий год, включая возможные продажи и покупки. Не исключено, что именно состав, который планирует собрать Перес и менеджмент "Реала" в ближайшие годы, не впечатляет Конте.

Финансовый вопрос

Последним местом работы Антонио Конте был лондонский "Челси", с которым специалист ещё до конца не расстался. "Синие" очень долго затягивали с отставкой итальянца, затянув до середины лета, хотя ни у кого не было сомнений, что Конте не будет рулить "Челси" в новом сезоне. Теперь же стороны имеют к друг другу финансовые претензии. Антонио хочет получить порядка 10 миллионов евро за расторжение контракта, а "Челси", в свою очередь, желает выбить из Конте порядка 20 миллионов (иск основан на конфликт тренера с Диего Костой, из-за которого клуб якобы не досчитался 20 миллионов на трансфере игрока).

Если оба иска будут удовлетворены в полном размере, Конте окажется в минусе на десять миллионов. Антонио хочет быть уверенным в том, что уже в ближайшее время сможет покрыть возможный долг и желает получить от "Реала" контракт на сумму в 10 миллионов евро в год, тогда как королевский клуб не готов платить итальянцу больше 8 миллионов. И пока, по информации ресурса AS, в финансовом вопросе у сторон нет компромисса.

Срок контракта

Ещё одной проблемой, связанной с контрактом, является его длительность. Конте, помимо солидных цифр в графе "зарплата", хочет быть спокоен и в вопросе срока соглашения. Испанские инсайдеры пишут о том, что Антонио желает получить более длительный контракт, чем принято в современном футбольном мире. Иными словами, итальянец рассчитывает на соглашение сроком от четырёх лет. Как говорится, икру да ещё и ложкой.

"Реал" же, в свою очередь, к подобной сделке относится скептически. Флорентино Перес уже выплатил неустойку Рафаэлю Бенитесу и сейчас будет решать тот же вопрос с Хуленом Лопетеги. Его лучшее назначение (Зинедин Зидан) было во многом случайным, а потому предлагать долгосрочный контракт итальянцу, который покинул два последних клуба из-за разногласий с руководством, Перес не намерен. Для Флорентино идеальным был бы вариант с соглашением на два года, но Конте категорически против. Пока.

Раздевалка

В составе "Реала" есть игроки, с которыми Конте не хочет работать и это одна из серьёзных проблем. Тибо Куртуа уже уже опроверг информацию о том, что он в шоке от возможного прихода итальянца, но дыма без огня не бывает, а отношения у бельгийца с Антонио по слухам далеко не радужные. Конте известен сложным характером, конфликты с игроками у него случались регулярно и наверняка будут случаться и в будущем. При этом ему крайне важна поддержка раздевалки и свобода действий - к примеру, возможность убрать того или иного игрока, который, по его мнению, портит атмосферу или же банально конфликтует с ним.

В раздевалке "сливочных" немало ребят с характером. Чего только стоит Серхио Рамос, который заявил, что тренер должен завоевать уважение, а не получать его по умолчанию. Не просто так британские журналисты пишут о том, что Конте, в случае своего прихода в "Реал", хотел бы продать нынешнего капитана, выручив серьёзные деньги, перестроив оборону и заполучив новых лидеров, как на поле, так и в раздевалке.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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