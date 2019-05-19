Почему Массимилиано Аллегри уволили из "Ювентуса"? Во всем виноваты Роналду и владелец клуба

Несколько дней назад из расположения туринского "Ювентуса" пришла новость о том, что Массимилиано Аллегри ушел с поста главного тренера "старой синьоры". Если быть совсем точным – его уволили. Конечно же, эта новость была ожидаемая, но отнюдь далеко не очевидная. Аллегри работал с "зебрами" 5 лет, за это время итальянскому специалисту удалось выиграть 5 трофеев Серии "А" (в этом плане он продолжил традиции Конте) и дважды выйти в финал Лиги Чемпионов (в этом плане Аллегри переплюнул своего предшественника). Не так много тренеров выигрывали больше трофеев с "Ювентусом". Да и если брать голую статистику встреч, то 191 победа в 269 матчах – это лучший результат в истории клуба, если переводить выигрыши в процентное соотношение от общего количества матчей (71%). Итак, чего же не хватило Аллегри, и почему его все-таки попросили уйти? Попробуем выделить основные тезисы.

"В конце сезона нужно будет встретится президентом клуба. Тогда мы поговорим о нынешней ситуации и попробуем спланировать будущее. Каждый год "Ювентус" должен оставаться на самом высоком уровне, сохранять конкурентоспособность и бороться во всех турнирах. У меня есть мотивация, чтобы продолжить работу в команде! ", – именно это сказал Аллегри несколько недель назад. Было видно, что итальянский наставник готов выжимать из этой команды максимум и дальше, если бы его видение будущего было выслушано и принято. Сложно сказать, что там с первым вариантом, но вот второе условие, по сообщениям итальянских СМИ, потерпело фиаско. Главным доводом всех европейских газет является то, что Аллегри и Аньелли (нынешний владелец "Юве") встречались даже не раз, но конструктива так и не получилось. Главный тренер продвигал идею о том, что ему нужно кардинальным образом поменять состав и влить в него совершенно новую кровь, а президент клуба настаивал на том, что состав "старой синьоры" в полном порядке, и на фоне прихода Ремзи в нем нужно сделать всего лишь косметический ремонт. Интересно, что авторитетные европейские издания дают разную информацию относительно того, кто должен покинуть клуб по мнению Аллегри. Итальянцы называют фамилию Дибалы и Канселу, что сразу же наводит на странную мысль. Если с Дибалой, который уселся за спиной Роналду, все понятно, то уход одного из самых трудоспособных правых защитников мира на данный момент выглядит в некоторой мере глупо. Англичане рассуждают по-другому. По их информации, Аллегри настаивал на омоложении и отказе от игроков, которые "неспособны решать большие задачи". Этот список состоит из Манджукича, Хедиры, Джана, Косты и, как и в прошлом случае, Дибалы.

Второе обстоятельство, которое могло повлиять на уход Аллегри – это неудачные результаты в Лиге Чемпионов именно в тот момент, когда "Юве" считался главным фаворитом на победу и дурные слухи вокруг команды. Неприятности "зебр" начались ровно в тот момент, когда в команду пришел Роналду. Сначала он своей большой зарплатой спровоцировал бунт на автомобильном заводе, которым владеет семья Аньелли, а потом настолько быстро стал в центр "Ювентуса", что многие стали подозревать Аллегри в утрате авторитета. Одиозный президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис не побоялся сказать об это вслух: "Зачем нужен Массимилиано Аллегри, когда главным тренером "Ювентуса" является Криштиану Роналду? Он одним своим присутствием в команде он заменил главного тренера. Роналду – настоящий мотиватор и лидер в раздевалке".

Есть и другая сторона медали, которая тоже не может считаться светлой. Ранее "Юве" имел кучу тактик на все случаи жизни, но после прихода Роналду игра "зебр" заметно упростилась и ушла в сторону навесов. Или же был популярным другой вариант тактики – "дай мяч Роналду", а он все решит. Во многом именно из-за этого португалец стал самым бьющим игроком Европы по итогам текущего сезона. Однако, КПД его выстрелов не находится на уровне суперзвезды. Кто бы что не говорил, но первый сезон Роналду в Турине получился смазанным. Он выиграл несколько трофеев, но не выполнил главной задачи – решил вопрос именно в тот момент, когда это требовалось. На поздних стадиях Лиги Чемпионов, и конкретно во встречах против "Аякса" он не выступал в роли футболиста, который может придумать момент для себя или своих партнеров. А в "Реале" это получалось. Кстати, сам Аллегри не считает, что в его провале в Лиге Чемпионов виновата тактика или Роналду. Сразу после четвертьфинала он выдал свою уже в некотором роде легендарную фразу: "Мы пострадали не от тактики, а от того, что пропустили несколько контратак. В Италии все строят из себя экспертов футбола, но никто ничего не понимает. Так что заткнитесь и слушайте меня! Вы не понимаете в футболе ровным счетом ничего. Читать книги – это одно, а вот разбираться в практической части – совсем другое. Не вы 6 раз выигрывали Серию "А"!".

Итак, что же будет после Аллегри. В прессе долго ходили слухи о том, что в Италию приедут Гвардиола или Почеттино. Однако, все это кажется лишь пустым плевком в воздух. Гвардиола прямым текстом заявил, что он не собирается переезжать в Италию. Вариант с Почеттино мог бы быть абсолютно реальным, если бы не финал Лиги Чемпионов. Вне зависимости от его результата он в который раз добавил несколько баллов в свой кредит доверия. И если ему дадут деньги на трансферы, он вряд ли откажется от идеи продолжения строительства сильнейшего "Тоттенхэма" в истории. Третий вариант – Антонио Конте. Здесь все очень реально. Ранее специалист уже работал с "Юве", при этом довольно успешно, да и в данный момент итальянский специалист сидит без работы. Отличная возможность вернуться в футбол! Что касается Аллегри, то о его будущем ничего неизвестно. Ходят слухи об интересе со стороны "Баварии" и ПСЖ, но их распространением занимаются не самые надежные источники.

Игорь Малиенко | soccernews.ru