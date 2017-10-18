Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

SoccerNews анализирует сумасшедшую победу "Спартака" над "Севильей" в рамках третьего тура Лиги Чемпионов.

Если не смотреть матч на "Открытие Арене", а просто увидеть итоговый счёт – можно забыть о цензуре и вспомнить все самые яркие эпитеты богатого и могучего русского языка. Если посмотреть матч и потом сопоставить ход игры со счётом на табло – лексикон только увеличится.

Футбол не перестаёт удивлять, и матч "Спартак" – "Севилья" является ярким подтверждением этого. Несмотря на все старания чиновников УЕФА и ФИФА, которых волнует только звон монет, суть игры по-прежнему заключается в игре, как бы банально это не звучало. Эту игру "Спартак" вполне мог проиграть, причём крупно, мог свести вничью, мог минимально выиграть. Но всё закончилось невероятным погромом, от которого может сорвать башню даже самым оптимистичным фанатам "красно-белых".

Какой бы ни была "Севилья", она всегда остаётся "Севильей". Клубом, который за последнее десятилетие заработал солидный авторитет в европейском футбол, выиграл ряд трофеев, попутно установив рекорд Лиги Европы, и закрепился в так называемой элите. Разгромить нервионцев – это действительно круто, особенно в свете турнирных перспектив.

"Спартак", которому пророчили крайне неудачное выступление в главном клубном турнире, ни разу не проиграл в стартовых трёх турах и делит первое место в группе с "Ливерпулем". Победа в пять мячей значительно улучшила разницу мячей и увеличила шансы "красно-белых" обойти "Севилью" по личным встречам, если команды наберут одинаковое количество очков. И, что самое главное, столь эпичная победа должна добавить уверенности москвичам, которым на старте сезона приходилось бороться с серьёзным давлением со стороны прессы, экспертов и болельщиков, ибо результаты и игра команды оставляли желать много лучшего.

Критика игроков и руководства клуба, от которого требовали усиления состава, разговоры об отставке Массимо Карреры – всё это ещё свежо в памяти, а тем временем "Спартак" не проигрывает уже два месяца. В Премьер-Лиге "красно-белые" подтянулись к лидирующей группе и сократили отставания от лидирующего "Зенита" до восьми очков. Немало, но говорить о том, что москвичи выпали из борьбы за титул уже точно не стоит.

"Спартак" не был лучше "Севилье" в первом тайме и должен был пропускать в начале второго, но стараниями Селихова и атакующих игроков соперника, которые не реализовали свои моменты, сумел остаться в игре и продемонстрировал характер. "Красно-белые" вновь выглядели сплочённо, напомнив о своих лучших матчах минувшего сезона, перевернув очень непростой матч и закончив его так, как никто не ожидал. А Квинси был невероятно крут. Но радоваться всё ещё рано, поскольку все ключевые сражения ещё впереди.

Команда Карреры обошла "Севилью", но отрыв составляет всего один балл (ничья в Мариборе может дорого стоить), а впереди выезд на "Рамон Санчес Писхуан", где точно будет жарко. После унижения в Москве андалусийцы сделают всё, чтобы взять реванш – иного выхода у них просто нет. И именно матч на поле Севильи, скорее всего, станет ключевым для "Спартака" в группе. "Красно-белые" практически гарантировали себе место в Лиге Европы (вряд ли мёртвый "Марибор" вдруг примется творить чудеса), поэтому терять им по большому счёту нечего. Надо играть по-крупному и думать о плей-офф Лиги Чемпионов, попадание куда больше не кажется чем-то нереальным.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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