Почему реформы Лёва в сборной Германии провалились, и кто может его заменить? Европейские СМИ уже предсказали будущее Бундестим

Германия потерпела самое крупное поражение за 89 лет, а Мануэль Нойер впервые в карьере пропустил 6 голов. Страшные факты, но важный контекст! Этот сезон уже подарил ряд сенсационных разгромов, однако не все из них были катастрофой. "Бавария" и "Ливерпуль" заслуженно получали по носу, но это выглядело единичным провалом, в отличие от 2:8 "Барселоны", которые стали апогеем клубного кризиса. Севильское избиения немцев – из той же оперы. Это приговор Йоахиму Леву. Бундестим провалила Чемпионат Мира 2018 частично по вине тренера. На самоуверенность Йоги, отсутствие запасного плана и надлежащей подготовки к соперникам наложились и другие факторы: плохая форма лидеров и невезение. Похожая история продолжилась осенью в рамках Лиги Наций. Команде нужны были свежие идеи и смена поколений. Йоахим Лев после 12 лет на посту чувствовал в себе силы вдохнуть в сборную новую жизнь. Прошло два года – прогресса нет, а Бундестим ассоциируется со словом "хаос". Лев постоянно экспериментирует: меняет схемы, переключается между акцентом на владение мяча и контратаками, пробует персональный прессинг. Проблема в том, что четкой картины до сих пор не видно. Командной игры нет. Футболисты не понимают, что делать на поле. Перестройка проваливается.

Немцы после ЧМ-2018 выиграли лишь один топ-матч, а за две Лиги Наций смогли одолеть только Украину. Положительные результаты помогли бы болельщикам спокойнее переживать невнятный футбол, а вот Йоахим Лев и так спокоен – он резко отвечает на критику в прессе, так как пока имеет поддержку Немецкого футбольного союза. Счета на табло в товарищеских и полутоварищеских матчах не имеют значения. Тренер готовит команду к большому турниру, ставит игру. Вот только качество футбола плохое, 0:6 справедливы, а чемпионат Европы должен был состояться полгода назад. "Это было ужасно. Испания преобладала нас во всех компонентах. И никакой реакции от немецких футболистов", – сказал Бастиан Швайнштайгер. "Возможно, понизить в классе Германию, а не Швейцарию или Украина?" – шутливо спрашивают сети после отмененного матча в Люцерне, где должны были определить, кто вылетит из элитного дивизиона Лиги Наций (напомним, что власть Швейцарии не допустила украинцев к матчу из-за случаев заражения коронавирусом у футболистов, и теперь судьба матча решится в кабинетах).

Такого позора в Андалусии, пожалуй, удалось бы избежать, если бы не выпали Киммих (в первую очередь), Хаверц, Клостерманн, Хальстенберг тому подобное. Однако в составе было пять действующих победителей Лиги Чемпионов, звезды АПЛ и Примеры. Как эта команда может настолько ужасно играть, уступая сопернику 2:22 по ударам?! Защитники выглядели клоунами в цирке Мануэля Нойера, а группа атаки не проявила ни грамма агрессии. И далеко не впервые. "Я говорил, что мы доверяем нашим игрокам и находимся правильном пути. В этот вечер мы увидели, что зашли не так далеко в нашем развитии, как казалось. Я доверяю игрокам, которые у нас есть. Это не вопрос качества отдельных исполнителей", – сказал после игры Йоахим Лев, когда у него в очередной раз спросили о Мюллере, Хуммельсе и Боатенге. Журналисты буквально на каждой пресс-конференции терроризируют тренера вопросами об этом трио, что логично! Если на момент отчисления из сборной (весна 2019-го) все они были в кризисе, то сейчас ситуация совсем другая. Боатенг в основе "Баварии" выиграл требл, Мюллер образца этого года переживает чуть ли не лучший период в карьере, Хуммельс – лидер "Боруссии", а в Бундестим кошмар. Подключился даже Озил, который просит вернуть Жерома.

Лева можно понять. В современных реалиях сборные – это не просто список лучших футболистов с паспортом страны. Тренеры национальных команд стремятся строить свой футбол, придерживаться определенной концепции, но не перекраивать же состав каждого сбора из-за формі игроков. Не в том проблема, что Ройс в сборной, а Мюллер – нет, что Шульц без игровой практики получает вызовы, а Макса не замечали до 27 лет. Когда такси быстро едет, пассажира не интересует марка авто. Впрочем, Йоги отказался от лучших футболистов с паспортом и не построил структуру игры. Именно она позволяла бы не падать ниже определенного уровня в условиях пандемии – разгружать игроков топ-клубов, наигрывать новые связи. Поэтому возвращение Мюллера или Боатенга ничего кардинально не изменит. Для них нужны особые условия. Все же помнят во что они превратились под руководством Ковача. Триумфом на ЧМ-2014 Йоахим Лев заработал себе почти безлимитный кредит доверия в ГФС – до Евро-2020 его не уволят. А вот кредит доверия футболистов и болельщиков исчерпывается. Согласно инсайдерской информации, молодежь Бундестим не верит в тренера. В свежем опросе от Kicker более 94% людей считают, что Лев должен уйти. Пресса активно подбирала ему преемника еще до поражения от Испании.

Идеальный вариант на бумаге – Ханси Флик. Он был помощником Лева, имеет прекрасные отношения с ветеранами, курировал молодежные сборные, поэтому знаком со всеми футболистами, а за последний год оперативно превратил "Баварию" в лучшую команду мира. Но Флик в ближайшее время не променяет "Баварию" на Бундестим. Особенно учитывая его разочарование работой ГФС. Как и Юрген Клопп в ближайшее время не покинет "Ливерпуль". Тухель – тоже интересный вариант, но он не планирует расставаться с ПСЖ. Свободным является Ральф Рангник, однако это человек, который не будет мириться с хаосом в Футбольном Союзе. К тому же он мечтает еще поработать в клубном футболе, и не только тренером. А фаворитом на замену Леву выступает Штефан Кунц – недооцененный тренер молодежной сборной Германии. И все же на Евро-2020 сборную Германии повезет Йоахим Лев. Он за два года не сумел провести перестройку, поэтому в последующие месяцы нужно чудо. Иначе успеха на континентальном первенстве немцам не видать.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников