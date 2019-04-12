Почему житель Питера - петух? В сети появилась аудиозапись "разговора" Кокорина и Мамаева с Соловчуком

В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина. В ходе заседания была представлена аудиозапись, которая была сделана на видеорегистраторе избитого футболистами водителя Виталия Соловчука.

Кто был автором каждой из фраз не уточняется. Аудиозапись предоставил Youtube-канал Sport24.

Напомним, что Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении еще двух человек в Москве. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. В результате действий игроков также пострадали генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Денис Пак.

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