Почерк Гинера: ЦСКА арендовал Мусу бесплатно

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Почерк Гинера: ЦСКА арендовал Мусу бесплатно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал подробности перехода нападающего Ахмеда Мусы из "Лестера" в армейский клуб.

"Главное препятствие - изначальная позиция "Лестера". Это было не самое простое решение для руководства этого клуба. Но опять же подчеркну - мы благодарны за итоговое понимание. Выбор был из нескольких вариантов. Велись переговоры. Нами обозначались аргументы в пользу перехода в ЦСКА. В итоге выбор был склонен в нашу пользу. Переговоры вели я и руководитель селекционного отдела Максим Дюков. Муса присоединится к ЦСКА уже завтра. Аренда бесплатная. Как ЦСКА удаётся договариваться на таких условиях? Значит, можно, когда очень нужно" - сказал функционер.

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комментарии
Ринат

Мальчик в школу поступил - это Гинер всё купил! ))))

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Ринат

Я даун пацаны! ))))

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