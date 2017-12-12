Почеттино: "Алдервейрелд не сможет играть до февраля"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о сроках восстановления бельгийского защитника Тоби Алдервейрелда.

"Изменить ситуацию мы не в силах. А она такова, что Тоби травмирован и не сможет играть до февраля", - приводит слова Почеттино Sky Sports.

В этом сезоне 29-летний Алдервейрелд провел за "Тоттенхэм" 15 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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