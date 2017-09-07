Почеттино: "Алдервейрелд предан "Тоттенхэму"



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино опроверг информацию о возможном уходе из клуба бельгийского защитника Тоби Алдервейрелда.

"В последнее время вокруг Тоби ходит много слухов. Мы говорили с ним сегодня утром. Он сказал, что счастлив в клубе и полностью ему предан. Его устраивает нынешний контракт, так что у нас нет проблем", - приводит слова Почеттино talkSPORT.

Нынешний контракт 28-летнего футболиста со "шпорами" истекает в 2019 году. Его зарплата составляет три миллиона евро в год. Агент игрока считает, что клуб обязан увеличить его оклад. Интерес к Алдервейрелду проявляет "Манчестер Сити".

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