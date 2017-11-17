Почеттино: "Алдервейрелд вернется на поле уже в следующем году"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о сроках восстановления бельгийского защитника Тоби Алдервейрелда.

"Восстановление Алдервейрелда пройдет дольше, чем мы думали. Скорее всего, он вернется на поле уже в следующем году", - сказал Почеттино.

Футболист получил эту травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" (3:1).

В этом сезоне 28-летний Алдервейрелд провел за "Тоттенхэм" 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

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