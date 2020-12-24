Почеттино близок к назначению на пост главного тренера ПСЖ

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Почеттино близок к назначению на пост главного тренера ПСЖ

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в ближайшее время возглавит "Пари Сен-Жермен", сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, аргентинский специалист вскоре подпишет контракт с парижанами. На посту наставника французского клуба Почеттино сменит немца Томаса Тухеля, который будет отправлен в отставку.

После 17 туров ПСЖ занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции и на одно очко отстает от лидирующих "Лилля" и "Лиона". В Лиге Чемпионов парижский клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с "Барселоной".

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