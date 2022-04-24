Почеттино близок к уходу из ПСЖ

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Почеттино близок к уходу из ПСЖ

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино, скорее всего, покинет клуб летом, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, тренер провел встречу с руководством клуба и обе стороны выразили желание о прекращении сотрудничества.

В нынешнем сезоне ПСЖ под руководство Почеттино стал чемпионом Франции, но при этом проиграл матч за Суперкубок Франции, вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов.

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