Почеттино близок к уходу из ПСЖ
Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино, скорее всего, покинет клуб летом, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, тренер провел встречу с руководством клуба и обе стороны выразили желание о прекращении сотрудничества.
В нынешнем сезоне ПСЖ под руководство Почеттино стал чемпионом Франции, но при этом проиграл матч за Суперкубок Франции, вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов.
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|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13