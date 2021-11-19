Почеттино близок к увольнению из ПСЖ

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Почеттино близок к увольнению из ПСЖ

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино может в скором времени лишиться работы, сообщает испанский журналист Франсеск Агилар.

По его информации, будущее аргентинского специалиста зависит от матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Неудовлетворительный результат в поединке с "горожанами" несёт для тренера риск увольнения, поскольку руководство клуба и так уже устало от невыразительной игры команды в этом сезоне.

Почеттино возглавляет ПСЖ с января и пока в его активе только выигранные Кубок и Суперкубок Франции, что не соответствует амбициям парижан и уровню финансовых вливаний в проект.

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