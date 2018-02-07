Почеттино: "Будущее Кейна? Не могу отвечать за футболиста"

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Почеттино: "Будущее Кейна? Не могу отвечать за футболиста"Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи, которые связывают форварда его команды Харри Кейна с мадридским "Реалом".

"Будущее Кейна? Он счастлив здесь, и он любит "Тоттенхэм", но это личный вопрос, который задается мне о том, что он думает и как он себя чувствует. Я не могу отвечать за него. Это вопрос для него, а не для меня. Очевидно, он хочет забивать голы и выигрывать титулы, но я ничего не могу сказать больше", - цитирует наставника "шпор"  Le 10 Sport.

Напомним, Гиггз предположил, что Кейн задумывается об уходе из "Тоттенхэма". | soccernews.ru

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