Почеттино: "Будущее Кейна? Не могу отвечать за футболиста"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи, которые связывают форварда его команды Харри Кейна с мадридским "Реалом".

"Будущее Кейна? Он счастлив здесь, и он любит "Тоттенхэм", но это личный вопрос, который задается мне о том, что он думает и как он себя чувствует. Я не могу отвечать за него. Это вопрос для него, а не для меня. Очевидно, он хочет забивать голы и выигрывать титулы, но я ничего не могу сказать больше ", - цитирует наставника "шпор" Le 10 Sport.

Напомним, Гиггз предположил, что Кейн задумывается об уходе из "Тоттенхэма". | soccernews.ru