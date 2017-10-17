Почеттино: "Деле Алли может выиграть "Золотой мяч"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о шансах полузащитника своей команды Деле Алли выиграть в будущем "Золотой мяч".

"Может ли Деле Алли выиграть "Золотой мяч"? Почему нет? Сейчас он находится на совершенно другой стадии своей карьеры, но у него есть потенциал, необходимые качества и энергия с очарованием, которые трудно игнорировать", - цитирует наставника "шпор" AS.

Напомним, Почеттино готов подписать контракт с "Тоттенхэмом" сразу на 15 лет. | soccernews.ru