Почеттино дисквалифицирован на один матч еврокубков
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино условно дисквалифицирован на один матч в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА.
Такое наказание наложено на аргентинского наставника за то, что он задержал начало первого полуфинального матча Лиги Чемпионов с "Аяксом" (0:1), который состоится 30 апреля в Лондоне. Испытательный срок Почеттино составит один год.
Напомним, что "Тоттенхэм" под руководством Почеттино вышел в финал Лиги Чемпионов, где сыграет с "Ливерпулем". Встреча пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".
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