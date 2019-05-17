Почеттино дисквалифицирован на один матч еврокубков

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино условно дисквалифицирован на один матч в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА.

Такое наказание наложено на аргентинского наставника за то, что он задержал начало первого полуфинального матча Лиги Чемпионов с "Аяксом" (0:1), который состоится 30 апреля в Лондоне. Испытательный срок Почеттино составит один год.

Напомним, что "Тоттенхэм" под руководством Почеттино вышел в финал Лиги Чемпионов, где сыграет с "Ливерпулем". Встреча пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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