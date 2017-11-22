Почеттино добился 100-й победы во главе "Тоттенхэма"

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Почеттино добился 100-й победы во главе "Тоттенхэма"

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" на выезде обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1.

Эта победа стала сотой для главного тренера лондонцев Маурисио Почеттино во главе "шпор".

45-летний Почеттино возглавил "Тоттенхэм" в 2014 года и провел с клубом 182 матча.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" проиграла "Тоттенхэму". | http://soccernews.ru

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