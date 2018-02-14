Почеттино: "Доминировали над "Ювентусом" на протяжении большей части игры"
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал ничью своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".
"Мы доминировали над "Юве" на протяжении большей части матча, играя при этом в свой стиль. Вопрос о победителе пары все еще остается открытым, так как "Юве" все так же является очень сильной командой. Во втором матче будет весьма конкурентная игра.
Думаю, что это была фантастическая игра. Мы пропустили два гола за семь минут, но ответ, который мы дали сегодня, был фантастическим. Мы сыграли намного лучше во втором тайме, и в итоге ничья - хороший результат, но есть некоторые сожаления, потому что мы были намного лучше соперника", - цитирует наставника "шпор" Football Italia.
Напомним, матч "Ювентуса" и "Тоттенхэма" завершился вничью со счетом 2:2. | soccernews.ru
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